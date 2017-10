Grève des poubelles : les habitants des quartiers Nords de Marseille se sentent délaissés

La grève des poubelles se poursuit à Marseille. Alors que le 2eme arrondissement a été nettoyé, notamment le quartier du Panier pour les touristes, les habitants des quartiers Nords eux se sentent délaissés. Ils n'en peuvent plus de vivre au milieu des détritus et des rats.

Depuis treize jours maintenant les poubelles ne sont plus ramassées dans le 2e, 15e et 16e arrondissement de Marseille. Ce weekend, des renforts sont venus nettoyer les rues du 2e arrondissement, le quartier du Panier notamment pour ne pas donner une mauvaise image de Marseille aux touristes. Dans les quartiers Nords, les habitants eux désespèrent. Dans le quartier des Crottes dans le 15eme arrondissement notamment, les habitants n'en peuvent plus. La cour de Marie par exemple donne maintenant sur une montagne de déchets : "C'est impressionnant, il y a des rats de partout, il y a des couches d'enfants, de la peinture, des décombres, des pneus et l'odeur ça va jusqu'à chez moi. C'est le bordel à Marseille, toujours dans les quartiers nords. On est les oubliés."

Des rats, des couches d'enfants, de la peinture, des pneus

Le gérant du Bar PMU n'est même plus étonné de voir cet amas de poubelles devant son établissement © Radio France - Romane Porcon

Un peu plus loin au Bar PMU, Sandro, le barman n'est même plus étonné de la situation "Les quartiers Suds sont tout propres alors qu'ici c'est toujours aussi dégoûtant. Dans les quartiers Nords, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ni beaucoup de touristes donc on nous délaisse." Du coup certains jeunes comme Issam sont bien tentés de résoudre le problème de manière radicale : "Moi j'ai proposé de mettre le feu aux poubelles. C'est pour la propreté de mon quartier pour éviter les maladies."

Certains trottoirs ne sont plus accessibles à cause des poubelles © Radio France - Romane Porcon

Je balaie tous les jours, ce n'est pas normal on paie les impôts pour rien. Laurence, habitante du 15e arrondissement

Laurence, une habitante du quartier a sorti les gants et la serpillère : "L'après midi on se met là dehors pour profiter du soleil alors pour être dans le propre tous les jours je balaie. J'ai arrosé avec de l'eau bouillante et du produit. Ce n'est pas normal parce qu'on paie les impôts pour rien." Certains élus s'inquiètent de la situation comme Said Ahamada, député des Bouches du Rhône : "J’ai pris la décision d’assigner la Métropole Aix-Marseille Provence et son Président en référé afin d’exiger que soit assumée l'obligation de continuité de service de public et de maintien de la salubrité publique." Samia Ghali, sénatrice des Bouches du Rhône a elle aussi demandé l'intervention le plus rapidement possible de la Métropole.