Grève des profs : une cinquantaine d'enseignants manifestent à Mont-de-Marsan

Moins d'un mois après la rentrée scolaire, les enseignants étaient dans la rue jeudi 23 septembre à Mont-de-Marsan. À l'appel de quatre syndicats (SNES-FSU, CGT, FO et SUD), une cinquantaine de professeurs se sont rassemblés devant l'inspection académique des Landes à 10h30. L'appel à la grève, national, visait à réclamer une augmentation des salaires, ainsi qu'une amélioration des conditions de travail.

Revalorisation des salaires et temps de travail

"Je suis là pour avoir un salaire correct, digne, pour améliorer les conditions de travail de mes élèves et surtout leurs chances de réussite", indique Armelle Masson, professeure d'histoire au collège d'Albret de Dax. Alors que les enseignants français figurent parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE, le gouvernement a annoncé jeudi qu'une enveloppe de 700 millions d'euros supplémentaires serait dédiée en 2022 à la "revalorisation de l'ensemble des personnels", notamment pour améliorer l'attractivité des débuts et milieux de carrière.

Yan Negui est professeur de physique depuis 15 ans au lycée Haroun Tazieff à Saint-Paul-lès-Dax. "Il ne faut pas oublier qu'il y a des temps de travail, et des temps de réflexion aussi, où on pense tout le temps à notre travail. On a un luxe, c'est de travailler quand on veut. Mais ça ne veut sûrement pas dire qu'on ne travaille pas." À ses 18 heures de cours chaque semaine, s'ajoutent tout ce qu'il y a autour : les temps de préparation des leçons, les corrections de copie... En moyenne, il dit travailler plus de 40 heures chaque semaine, la moitié des vacances. Et il estime qu'à côté, son salaire ne suit pas.

Un peu avant 11h30, les manifestants ont marché en direction de la préfecture, puis de la mairie.