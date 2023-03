Grève des raffineries : quelques camions sont sortis ce vendredi matin du site Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer

Mathieu Thomasset / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Alors que la grève dure dans la majorité des raffineries de France depuis mardi contre la réforme des retraites, quelques camions ont pu sortir ce vendredi matin de la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer. La CGT confirme que l'équipe du matin n'était pas majoritairement gréviste. Le syndicat assure que le nombre de grévistes était moins important à cause d'un "discours mensonger" tenu par la direction.

ⓘ Publicité

Très peu de camions

Ce vendredi matin, les expéditions de carburant ont repris, du moins pour la matinée, à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer, a appris l'AFP auprès du groupe pétrolier. Il n'y a "plus de grèves à la raffinerie de Fos sur le quart de ce matin", avec une "reprise des expéditions depuis 6h ce jour", a indiqué une porte-parole du groupe pétrolier.

De son côté, la CGT explique qu’en effet, l'équipe du matin n'a pas été majoritairement gréviste. Le syndicat assure toutefois avoir "fait en sorte que les expéditions soient marginales". Lionel Arbiol ,délégué CGT de la raffinerie Lionel Arbiol, explique que "très très peu de camions" sont sortis ce matin et qu'il n'y a eu "aucune sortie par wagon et pipeline".

Le délégué de la CGT explique que le nombre de grévistes a été moins important ce vendredi matin à cause d'un discours "mensonger" tenu par la direction : "Notre direction a menti à l'équipe de matin en leur indiquant qu'une raffinerie proche de la nôtre faisait des expéditions via pipeline depuis le milieu de semaine, explique Lionel Arbiol. C'est un mensonge éhonté et de la manipulation afin de peser sur la grève. L'équipe du matin a par conséquent laissé passer quelques expéditions, mais qui seront arrêtées dès 13h." Compte tenu de la situation, le syndicat annonce vouloir durcir la grève.

Reprise de la grève ce vendredi midi ?

Selon la CGT, la circulation des camions s’arrêtera à 13 heures avec la reprise de la grève qu'elle assure certaine. La nouvelle ligne de quart de l'après-midi décidera en effet dans la journée si elle prend la même décision que le quart du matin ou si elle poursuit le mouvement.

En Normandie, les expéditions de carburants avaient déjà repris jeudi à la raffinerie d 'Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon , selon les propos d'une porte-parole du groupe rapportés par l'AFP. Les salariés des autres raffineries françaises poursuivent leur mouvement de protestation contre la réforme des retraites du gouvernement.