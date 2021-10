Grève des sages-femmes : "on veut être reconnu comme profession médicale !" scande une praticienne stéphanoise

Les sages-femmes sont une nouvelle fois en grève ce jeudi, partout en France et dans la Loire. Elles demandent une meilleure reconnaissance de leur métier et une meilleure rémunération. Une vingtaine de praticiennes manifestent ce jeudi matin devant le CHU de Saint-Etienne, d'autres montent aussi à Paris pour se rassembler devant le ministère de la Santé.

"On veut être reconnu comme profession médicale"

Depuis des semaines, les sages-femmes réclament une meilleure rémunération, les récentes annonces du ministre de la santé Olivier Véran sont loin de les satisfaire.

100 euros de plus par mois, ça correspond pas du tout aux responsabilités qu'on peut prendre en s'occupant des patientes

Crystal Hansen, sage femme au CHU de Saint Etienne était l'invitée de France Bleu Saint-Etienne Loire ce jeudi matin. "Ce n'est pas suffisant, car on est de base sous payées depuis très, très longtemps. Donc, juste nous dire qu'on va être payé 100 euros de plus par mois, ça correspond pas du tout aux responsabilités qu'on peut prendre en s'occupant des patientes".

Nos compétences sont très, très mal connues et reconnues par le public, tout comme par les professionnels de santé. C'est vraiment pour ça qu'on se bat !

Selon les sages-femmes, leur rémunération actuelle n'est pas en phase avec leurs charges de travail. "Quand on s'occupe des patientes, on s'occupe à la fois de la maman et du bébé. Donc on s'occupe de deux patients en même temps, et puis on peut être amené parfois à suivre, en même temps, trois patientes qui vont accoucher en salle de naissance." En plus d'une revalorisation salariale, Crystal Hansen, comme toutes ses collègues, réclame une meilleure reconnaissance : "on veut être reconnu comme profession médicale !". "On est traité avec les professions paramédicales et nos compétences sont très, très mal connues et reconnues par le public, tout comme par les professionnels de santé. C'est vraiment pour ça qu'on se bat !".