Grève des surveillants du Bac : "Un crève-cœur mais c'est inévitable" assure Matthieu Mahéo du SNES-FSU

Les épreuves du baccalauréat débutent ce lundi 20 mars avec les épreuves de spécialité pour les élèves de terminales. Des épreuves menacées par un appel à la grève de tous les surveillants, de la part des syndicats SNES-FSU, FO, CGT et SUD Education. Le secrétaire académique du SNES FSU de Bretagne était l'invité de France Bleu Armorique ce matin. Pour lui, faire grève au moment des épreuves du baccalauréat est un "crève-cœur, mais c'était quelque chose qui était assez inévitable."

France Bleu Armorique : Est-ce vraiment la bonne journée pour faire pression sur cette réforme des retraites ?

Matthieu Mahéo : "Ca fait deux mois que les mobilisations s'enchaînent et il y a une forme de surdité du gouvernement et du président de République qui s'entête à maintenir la réforme. C'est toujours un crève cœur pour les enseignants d'appeler à faire grève au moment des épreuves du baccalauréat. Mais pour nous, c'était quelque chose qui était assez inévitable."

France Bleu Armorique : Vous appelez à la grève contre la réforme des retraites mais pas que., vous dénoncez aussi la réforme de ce baccalauréat

Matthieu Mahéo : "ça fait un petit moment que cette réforme est mise en place. L'ensemble des organisations syndicales, des représentants des parents d'élèves, des élèves ont demandé le report de ces épreuves pour qu'elles aient lieu au mois de juin. C'est une absurdité qu'elles se tiennent au mois de mars, alors que les programmes ne sont pas terminés et que les élèves ne sont pas prêts. Donc, on demandait avant tout le report de ces épreuves. Elles ont lieu malgré tout aujourd'hui, mais on voit bien que c'est dans l'improvisation la plus totale. Le ministre de l'Education nationale, la semaine dernière, a décidé au dernier moment d'accorder des journées de révisions aux élèves jeudi et vendredi, alors que l'organisation était déjà mise en place dans les établissements depuis longtemps. Donc, on voit bien que les choses s'accumulent. Il y a la réforme des retraites contre laquelle on est très mobilisés depuis des mois. Mais il y a aussi la réforme du baccalauréat."

France Bleu Armorique : Concrètement, comment se passe la mobilisation ce lundi ?

Matthieu Mahéo : "Il y a différentes organisations dans les établissements. C'est vraiment des décisions d'équipe. Nous, on appelle à la grève partout où c'est possible. Mais c'est bien à l'échelle des établissements que les discussions se font. Donc il y a des endroits où il y a des collègues qui seront grévistes au moment des surveillances. Il y a d'autres endroits où ils se rassembleront devant le devant le lycée. En fonction des établissements, les actions sont différentes. On n'appelle à aucun blocage des épreuves. De toute façon, ça va être compliqué parce qu'il y a d'autres blocages qui arrivent un peu partout."