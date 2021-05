Grève des techniciens de laboratoire ce mardi dans les hôpitaux d'Annecy, Chambéry et Aix-les-Bains

Relayant un appel national, la CFDT en Savoie et la CGT en Haute-Savoie lancent un mouvement de grève des techniciens de laboratoire dans les hôpitaux de Chambéry, d'Aix-les-Bains et d'Annecy. Certains examens non urgents pourraient être reportés.