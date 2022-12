Grève des TER : "le service apporté n'est pas à la hauteur des attentes"

Le nombre de TER en circulation ce lundi matin en Moselle se comptait sur les doigts d'une main. Le trafic est perturbé par une très forte mobilisation des agents qui répondent à un préavis de grève local pour demander de meilleures conditions de travail.

Rouler moins pour rouler mieux ?

"Cela fait des mois que les usagers subissent des suppressions de trains et des retards" justifie Stéphane Brabant, délégué du syndicat Sud-Rail en Lorraine, "le service apporté n'est pas à la hauteur des attentes." Selon le syndicaliste, la SNCF n'a pas les moyens humains et matériels pour assurer le plan de transport décidé par l'autorité organisatrice, à savoir la région Grand-Est. En clair, rouler moins pour rouler mieux ? "Il faudrait peut-être avoir un peu moins d'ambition, surtout sur l'année qui arrive, en attendant que les recrutements puissent se faire et que les formations se mettent en place."

Le mouvement, qui a débuté dimanche, est reconductible. "Nous ne sommes pas l'optique de faire durer cette grève ad vitam" assure Stéphane Brabant, "cela fait plus d'un mois et demi qu'on est en négociation, qu'on a tiré le signal d'alarme. La balle est dans le camp de l'entreprise."