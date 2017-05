Grève des transporteurs de carburant : y a-t-il un risque de pénurie ?

Ce lundi, certains conducteurs de camions transportant des matières dangereuses et du carburant ont repris leur grève entamée vendredi. La CGT affirme que le risque de pénurie existe, notamment en Île-de-France. Le patronat, lui, assure qu'il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement.

Certains conducteurs de camions qui transportent des matières dangereuses (carburant, gaz, produits chimiques) ont repris, ce lundi, après une pause dimanche, la grève déclenchée vendredi pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail, avec des barrages filtrants installés dans quelques villes.

Risque de rupture pour la CGT, approvisionnement assuré pour le patronat

En Ile-de-France, le trafic est "ralenti" devant huit des neuf dépôts pétroliers de la région, d'après Fabrice Michaud, de la CGT-Transports, qui a estimé la proportion de grévistes "aux alentours de 70%". Fabrice Michaud assure que "70 à 80%" des stations-service franciliennes sont "en risque de rupture de stock", mais d'après la Fédération des transports, le mouvement est marginal. Selon l’organisation professionnelle, seulement trois dépôts seraient bloqués en Île-de-France. Pour la fédération nationale des transporteurs routiers, "75 % des chargements en carburant sont assurés, ce qui n’entraîne pas de risque de rupture dans la chaîne d’approvisionnement de carburant" en France. L'organisation professionnelle assure que "les forces de l’ordre alertées jouent pleinement leur rôle."

Des stations en rupture de stock en Île-de-France

Le groupe Total a indiqué à l'AFP que "la situation dans les stations-service était normale ce matin", à l'exception de certaines stations "essentiellement localisées à Paris et proche banlieue". Sur les 350 stations Total en Île-de-France, 21 étaient en rupture de stock, soit 6% du réseau francilien, 61 en rupture de gazole et 42 en rupture d'essence, d'après l'entreprise qui mise sur un retour progressif à la normale. Plusieurs barrages filtrants ont été installés dans la nuit de dimanche à lundi, entraînant de légères perturbations en région parisienne. Devant le dépôt de La Rochelle, une trentaine de syndicalistes ont filtré les entrées et sorties du site pour "faire de l'information aux conducteurs", selon la CGT. Contrairement à la semaine dernière, aucune action collective n'était prévue devant le dépôt de Donges, en Loire-Atlantique.

Les fédérations patronales refusent de négocier avec la CGT

Les organisation professionnelles FNTR et TLF (Transport et logistique de France) ont déclaré, ce lundi, qu'elles refusent de négocier avec la CGT, estimant que "ces revendications sont portées par le seul syndicat CGT et qu’aucune négociation n’est envisageable avec un seul syndicat."

Avec cette grève, la CGT-Transports espère "négocier" l'insertion dans la convention collective du transport routier de "spécificités" propres aux matières dangereuses (carburant, gaz, produits chimiques). Elle demande notamment une durée journalière de travail maximale de 10 heures, un suivi médical semestriel spécifique, un taux horaire minimal de 14 euros de l'heure et un treizième mois. Mais les organisations FNTR et TLF indiquent dans un communiqué commun que les questions soulevées par la CGT "seront notamment abordées début juillet dans le chantier des classifications conventionnelles".