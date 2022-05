Deuxième jour de grève à la RATP, mardi 24 mai 2022, pour les bus et les tramways à Paris et en Ile-de-France. Le trafic sera de 60% en moyenne. La grève doit se poursuivre jusqu'au mercredi 25 mai. Découvrez les prévisions détaillées de la RATP.

Grève des transports : mardi la RATP prévoit un trafic encore très perturbé pour les bus et les tramways

Nouvelle journée de grève, mardi, pour les bus et les tram à Paris et en Ile-de-France

Attention si vous avez l'habitude de prendre le bus ou le tram pour vous déplacer à Paris et en Ile-de-France. La grève commencée lundi se poursuit ce mardi.

Les chauffeurs de bus protestent contre les modifications des temps de travail

Les conducteurs de bus sont en grève pour dénoncer le projet de la direction qui anticipe la future ouverture à la concurrence. Les syndicats estiment que les temps de travail vont s'allonger sans que les salaires suivent.

Lundi, seul 60% de l'offre de bus habituelle était disponible et cinq lignes de tramways sur huit étaient très fortement perturbées.

Pour mardi 24 mai 2022, la RATP prévoit un trafic de 60%

Les prévisions détaillées de la RATP

Les lignes de bus perturbées

Attention, 82 lignes ne fonctionneront pas mardi contre 87 ce lundi.

Pour les lignes en service, comptez en moyenne 2 bus sur 3. Selon les secteurs et le nombre de grévistes, les temps d'attente peuvent varier et seront plus ou moins longs.

Le Noctilien fonctionnera normalement.

Les lignes de tram perturbées

La RATP prévoit 3 tram sur 5 en moyenne mardi et uniquement aux heures de pointe.

Ligne T1 : 1 tram sur 2. Circulation uniquement entre Gare de Noisy et Gare de Gennevilliers, de 6h à 11h et de 15h à 20h.

Ligne T2 : 1 tram sur 2 aux heures de pointe. Circulation uniquement de 5h30 à 21h :

entre Porte de Versailles et Puteaux avec une fréquence de 10 minutes aux heures de pointe et 20 minutes aux heures creuses

entre Pont de Bezons et Charlebourg avec une fréquence de 5 minutes aux heures de pointe et 15 minutes aux heures creuses

Ligne T3a : 1 tram sur 2 avec une fréquence de 5 minutes. Circulation uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d'Italie, de 6h30 à 11h00 et de 16h30 à 21h.

Ligne T3b : 1 tram sur 2 avec une fréquence de 8 minutes. Circulation uniquement entre Porte de Vincennes et Porte de La Chapelle, de 6h à 10h30 et de 15h30 à 20h.

Ligne T5 : trafic normal

Ligne T6 : trafic normal

Ligne T7 : trafic normal

Ligne T8 : 1 tram sur 4 avec une fréquence de 15 minutes. Circulation uniquement entre Saint-Denis - Porte de Paris et Epinay-Orgemont de 6h à 10h et de 16h à 20h. La branche Villetaneuse-Université n'est pas desservie.