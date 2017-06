Après Sedan, Donchery. Le mouvement des anciens salariés Michaux prend de l'ampleur

Depuis dimanche soir, ils occupent le dépôt du site de la Marfée à Donchery, un site stratégique pour le groupe. Leur revendication est toujours la même : obtenir des primes de départ supra-légales, suite à la liquidation de l'entreprise.

Qu'il vente ou qu'il pleuve, les Michaux continuent le combat. Cela fait plus de quinze jours que les salariés du transporteur, placé en liquidation judiciaire, occupent le siège de l'entreprise à Sedan, dans les Ardennes. Une soixantaine de grévistes, soit plus de deux tiers des effectifs . Et depuis dimanche soir, une petite dizaine d'entre-eux bloquent un deuxième dépôt, celui du site de la Marfée à Donchery. La revendication n'a pas changé : obtenir de la part de la direction des primes de départ supra légales.

"Avant, on faisait soft, on embêtait juste le patron(...)là on embête le groupe Michaux", Sébastien, chauffeur depuis 15 ans

Quelques planches de bois, une bâche pour les protéger de la pluie, un petit feu de camp...Le piquet de grève des Michaux à Donchery est plutôt sommaire. "C'est sur qu'on est moins bien équipés qu'à Sedan! Ils ont déjà l'électricité, les toilettes. Nous, ici, on a rien", s'amuse un des occupants. Moins bien équipés, peut-être, mais plus menaçants. Contrairement à celui de Sedan, le dépôt de Donchery est toujours en activité. Ainsi, depuis lundi, les grévistes bloquent tous les camions qui viennent de l'étranger: "avant on faisait soft, on embêtait juste le patron. Tandis que là on embête le groupe Michaux. On touche aux sous, donc il est emmerdé!", se félicité Sébastien, chauffeur chez Michaux depuis quinze ans.

Autour d'un pic-nic, les chauffeurs routiers discutent de l'avancée des négociations avec leur ancien employeur. © Radio France - Valentine Joubin

Une prime de départ pour voir venir et, peut-être, changer de carrière

Cette extension du domaine de leur lutte a porté ces fruits ce mardi midi. Sébastien et ses collègues ont reçu un coup de fil de leur délégué CGT. Une nouvelle réunion, plutôt constructive, avec la préfecture, la direction et les liquidateurs a eu lieu dans l'après-midi. Au menu des discussions, les fameuses prime de départs. Les négociations pourraient aboutir vendredi après-midi, lors d'une nouvelle entrevue. Pascal, 14 ans de service dans l'entreprise ardennaise, sait déjà qu'il ne veut plus être chauffeur routier, "trop de travail pour trop peu de salaire". Et il n'est pas le seul, à envisager un changement de carrière. A côté de lui, un camarade se verrait bien boulanger.