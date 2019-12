Les opposants à la réforme des retraites se sont à nouveau mobilisés ce mardi 10 décembre à Caen. Moins nombreux que la semaine passée, ils étaient entre 5 000 et 9 000 selon les chiffres de la police ou des syndicats. L'intersyndicale a d'ores et déjà prévu une nouvelle journée d'action, ce jeudi.

Grève du 10 décembre : entre 5 000 et 9 000 personnes à Caen contre la réforme des retraites

Caen - France

Après la mobilisation réussie du 5 décembre dernier, l'intersyndicale voulait transformer l'essai. Ils ont réussi à mobiliser encore contre la réforme des retraites, mais les cortèges étaient moins fournis que la semaine passée. Ainsi à Caen, il y avait entre 5 000 (chiffre police) et 9 000 manifestants (selon les syndicats) contre 9 000 à 15 000 cinq jours plus tôt. Malgré tout, les grévistes restent déterminés. Ils ne veulent pas de la retraite par points et entendent le faire savoir encore ce jeudi 12 décembre en se mobilisant à nouveau notamment dans le Calvados. Les annonces d'Edouard Philippe prévues ce mercredi n'y changeront rien.

Le cortège a défilé dans le calme, même si une fois les banderoles syndicales rangées, quelques irréductibles ont poursuivi le mouvement dans le centre-ville de Caen. Quelques routes ont été bloquées par des barrières de chantier notamment dans le secteur de la place Saint-Pierre. Des poubelles ont aussi été incendiées. Quelques manifestants se sont aussi rassemblé devant le Rectorat de Caen qui était protégé par les forces de l'ordre.

Nouvelle journée d'action le jeudi 12 décembre