EN IMAGES - Retraites : moins de monde dans les manifestations en Savoie et en Haute-Savoie

Les cortèges de ce mardi 10 décembre rassemblent moins de monde en Savoie et en Haute-Savoie par rapport à jeudi 5 décembre. A Annecy et Chambéry les cortèges sont partis à 14 heures, et ils sont moins fournis que la semaine dernière.