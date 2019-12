Grève du 10 décembre : quelle mobilisation dans le Calvados, la Manche et l'Orne ?

Caen, France

Après une mobilisation réussie la semaine passée notamment à Caen (15 000 personnes), Cherbourg (entre 5 500 et 10 0000) et Alençon (2 000), l'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU remet ça ce mardi 10 décembre partout en France et en Normandie. Plusieurs lieux de rassemblements sont prévus (lire plus bas). La réforme des retraites est toujours dans le viseur des syndicats alors que le Premier ministre doit la détailler ce mercredi. La pression de la rue sera-t-elle toujours intense ce mardi ? Les forces syndicales sont en tout cas convaincues qu'il y aura encore du monde mobilisé autant, si ce n'est plus.

Les prévisions de circulation des trains pour le mardi 10 décembre

à lire aussi Retraites : l'intersyndicale appelle à une grande journée de mobilisation le 10 décembre à Cherbourg

Les manifestations de ce 10 décembre

Calvados

Caen : 10h30 place Saint-Pierre

Lisieux : 10h30 place François Mitterrand

Vire : 17h30 à la Porte Horloge

Manche

Avranches : 10h place Patton

Cherbourg : 10h30 gare SNCF ("carrefour des luttes")

Coutances : 10h30 place de la mairie

Saint-Lô : 10h30 plage verte

Granville : 14h30 place de la mairie

Orne

Alençon : 17h place Foch

Argentan : 17h place de la mairie

Flers : 17h place du général de Gaulle

L'Aigle : 17h30 place de la Poste