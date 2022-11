Grève du 10 novembre : perturbations limitées en Drôme et en Ardèche

Six rassemblements sont prévus ce jeudi 10 novembre

Cette nouvelle journée de grève interprofessionnelle pour les salaires et le pouvoir d'achat n'est "pas une grosse grève" nous fait savoir la SNCF dans la région. Les TGV et Intercités circulent normalement. Le trafic TER sera perturbé mais de manière inégale selon les lignes. La SNCF renvoie donc à son site internet pour le détail des circulations ligne par ligne. Pour les bus, Citéa signale que plusieurs lignes de bus seront perturbées sur l'agglomération de Valence (Cité 1, 2, 4 et ligne 14).

La CGT a prévu trois manifestations en Ardèche : à 10h30 à Privas, à 14h à Annonay et Aubenas. Trois rassemblements sont prévus dans la Drôme à 10h à Romans, à 14h à Valence et Montélimar.