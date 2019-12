Grève du 12 décembre dans le Poitou : des perturbations dans les lycées, à la SNCF et à la Poste

Poitiers, France

Au lendemain des annonces du Premier ministre Edouard Philippe, la mobilisation contre la réforme des retraites semble ne pas faiblir dans le Poitou ce jeudi 12 décembre. Plusieurs actions et opérations de blocage sont signalées avant un rassemblement interprofessionnel prévu à 17 heures sur le parvis de la gare de Poitiers.

Les grilles du lycée Victor-Hugo cadenassées

De nombreux élèves du lycée Victor-Hugo situé dans le centre-ville de Poitiers ont bloqué leur établissement en cadenassant les portes d'entrée. Les policiers ont procédé à une interpellation d'une personne qui n'est pas scolarisée au lycée Victor-Hugo. Des perturbations sont également signalées au lycée Nelson-Mandela et au lycée pilote LP2I du Futuroscope à Jaunay-Marigny.

"Des actions sont menées dans un certain nombre d'écoles du premier degré comme des établissements du secondaire, il y a des opération de tractage pour les familles par exemple", explique Gilles Tabourdeau, le secrétaire du syndicat enseignant Snuipp dans la Vienne. "L'âge pivot à 64 ans est inacceptable et nous appelons à la grève le mardi 17 décembre".

Dans les Deux-Sèvres, "de nombreux enseignants restent mobilisés", assure le Snuipp 79, sans être en mesure d'indiquer si des établissements sont bloqués. Un piquet de grève est visible devant le lycée de Melle. Un rassemblement interprofessionnel est prévu à 11 heures à la Brèche à Niort.

Des Gilets Jaunes bloquent le centre de tri postal de Châtellerault

A Châtellerault, la distribution du courrier risque fort d'être perturbée ce jeudi. Dès 4 heures du matin, une quarantaine de Gilets Jaunes ont bloqué le centre de tri de la Poste. Une mobilisation qui dépasse le "strict combat pour les retraites".

Le blocage du centre de tri de Châtellerault jeudi 12 décembre. © Radio France - Baudouin Callenge

La plateforme industrielle du courrier (PIC) de Poitiers, à Migné-Auxances, a également été bloquée dans la soirée de mercredi. Plus aucun camion n'est sorti entre 19 heures à 23 heures. Cette opération menée par 180 salariés qui répondaient à l'appel de la CGT et de FO, visait à dénoncer "le projet de réforme des retraites mais aussi les conditions de travail et la précarité", affirme Isabelle Adolphe, la déléguée CGT de l'entreprise.

Un feu de palettes mercredi soir devant la plateforme industrielle du courrier à Migné-Auxances - ©Isabelle Adolphe

Un seul TGV Poitiers-Paris

Le trafic ferroviaire reste perturbé ce jeudi 12 décembre. La SNCF annonce un seul aller-retour entre Poitiers et Paris, ainsi que deux A/R entre Poitiers et La Rochelle. Les autres liaisons régionales seront partiellement assurées via des cars de substitution.

Des rassemblements interprofessionnels à Poitiers, Niort, Thouars...

Points d'orgue de la mobilisation ce jeudi, plusieurs rassemblements sont prévus dans la Vienne et les Deux-Sèvres. D'abord à 11 heures place de la Brèche à Niort, puis à 14h30 place Flandre-Dunkerque à Thouars, à 17 heures au Kiosque de Parthenay. Une opération de tractage est annoncée à Bressuire devant plusieurs entreprises. A Poitiers, cheminots et enseignants devraient converger et se rassembler à 17 heures sur le parvis de la gare, avant une manifestation samedi 11 décembre devant Auchan Sud.