Mobilisation contre la réforme du Code du travail : quelles perturbations sont à prévoir ?

Plus de 180 manifestations et 4.000 appels à la grève sont annoncés pour ce mardi, première grande journée de mobilisation sociale contre les ordonnances portant sur la réforme du droit du travail. Transports, hôpitaux, établissements scolaires, énergie : les secteurs impactés sont nombreux.

Ce mardi sera une journée test pour le gouvernement et les opposants à la réforme du Code du travail. Le Conseil constitutionnel ayant validé "sans réserves" jeudi le projet de loi autorisant le gouvernement à recourir aux ordonnances, le rapport de forces va désormais se jouer dans la rue, avec des appels à la grève qui auront plus ou moins de répercussions en fonction des différents secteurs d'activité.

Transports: trafic perturbé sauf pour les TGV

En région de nombreux trains TER seront affectés par la grève, mais la SNCF ne donne pas plus de précision pour l'instant, renvoyant les voyageurs sur son site internet pour y consulter d'éventuelles annulations ou retards. Pour le réseau Intercités, les prévisions vont de 1 train sur 2 à 9 trains sur 10 selon les destinations. À Paris le trafic des RER et des trains de banlieue devrait également être perturbé, avec seulement un train sur deux annoncés sur le RER B, comme sur la ligne R du Transilien, et 2 trains sur 3 pour les lignes A, C et D du RER. Les autres lignes de banlieue devraient être un peu moins impactées avec 3 trains sur 4 sur la ligne N et 4 trains sur 5 sur la ligne U, toujours selon la SNCF qui prévoit en revanche un trafic normal sur ses lignes TGV, Thalys et Eurostar. Le retour à normale se fera progressivement dans la matinée de mercredi. Le métro parisien lui, ne devrait pas être affecté par la grève selon les prévisions de la RATP.

_ © Visactu - _

Sur la route, les fédérations CGT et FO des transports ont appelé les routiers à faire grève, ce qui pourrait se traduire par de forts ralentissements en cas d'opérations escargots ou de barrages filtrants aux péages autoroutiers.

Dans les aéroports, chez les contrôleurs aériens, l'Usac-CGT a appelé à s'opposer "par la grève et dans les manifestations" au "démantèlement du code du travail". Le préavis déposé par le premier syndicat du secteur ne devrait pourtant pas entraîner de perturbation, selon l'Aviation civile. Chez Air France, les trois syndicats CGT, FO et SUD ont déposé des préavis de grève pour le 12 septembre mais le groupe n'a pas émis de prévisions estimant qu'il était "trop tôt pour se prononcer sur l'impact éventuel de ce mouvement sur le programme de vol de la compagnie".

Enfin , la grève de mardi pourrait aussi impacter certaines stations services puisque la CGT appelle au débrayage dans le secteur pétrolier.

Pas une goutte de produit pétrolier ne doit sortir de nos raffineries, de nos dépôts" FNIC-CGT.

A noter que dans les raffineries, la fédération FO chimie appelle également à la grève. Même chose dans l'énergie, où Force Ouvrière et la CGT, syndicat majoritaire, ont déposé un préavis, tout comme l'alliance Unsa - CFE-CGC dans les industries électriques et gazières qui selon ces organisations syndicales devraient être "directement impactées".

Fonction publique : mobilisation à l'Éducation nationale et dans les hôpitaux

Même si la réforme du code du travail concerne surtout le secteur privé, la CGT et Solidaires ont également appelé les agents de la fonction publique à faire grève mardi, tout comme la FSU, syndicat très présent dans l'Éducation Nationale. Dans les lycées et les Universités, l'Unef et d'autres organisations de jeunesse appellent étudiants et élèves à rejoindre les défilés.

Contrairement au choix de leur bureau national, les fédérations FO couvrant la Fonction publique hospitalière et la Fonction publique territoriale ont elles aussi déposé un préavis de grève "sous le signe de la résistance syndicale contre toutes les attaques subies" dont le "gel des salaires, la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence, les coupes budgétaires sur les collectivités et les attaques portées contre le statut des fonctionnaires". Des mouvements sont donc à prévoir en fonction de l'ampleur de la mobilisation dans les établissements scolaires, les hôpitaux ou les EHPAD.

Au total, la CGT a recensé 4000 appels à la grève et 180 manifestations pour cette journée de mobilisation du mardi 12 septembre, avec des défilés à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes et des dizaines d'autres villes en France.

