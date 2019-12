Grève du 13 décembre : prévisions de trafic SNCF en Occitanie

Région Occitanie, France

Plus d'un cheminot sur six (17,3%) était en grève jeudi matin, au huitième jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, soit un peu plus que mercredi, les conducteurs et contrôleurs restant particulièrement mobilisés, selon les chiffres publiés par la direction de la SNCF. De nouvelles perturbations sont prévues sur la circulation des trains ce vendredi 13 décembre. Découvrez toutes les prévisions en Occitanie.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. L'entreprise a par ailleurs bloqué les réservations sur la quasi-totalité des lignes de trains sur plusieurs jours depuis jeudi dernier.

Prévisions de trafic en Occitanie

TER : 3 circulations sur 10

OCCITANIE OUEST (ex. Midi-Pyrénées) : 4 circulations sur 10

Circulations essentiellement assurées par autocars.

Circulations essentiellement assurées par autocars.

Intercités : 2 circulations

1 aller-retour Toulouse –Paris

1 aller-retour Bordeaux – Marseille

TGV : 8 allers-retours

2 allers-retours Toulouse – Paris

4 allers-retours Montpellier – Paris

2 allers-retours Montpellier – Lyon

Les trains assurés en Occitanie le 13 décembre 2019. © Radio France - Éric Turpin et Isabelle Lassalle

Est-ce que mon train circule ?

Pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h.

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.

