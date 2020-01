Grève du 16 janvier : quels services publics touchés en Côte-d'Or ?

Dijon, France

Les négociations sur les retraites se sont ouvertes ce lundi au ministère de l'Education sur les retraites. Elles doivent déboucher sur une loi de programmation des revalorisations. Les syndicats de l'éducation ont appelé cette semaine à la grève et aux manifestations les 14, 15 et 16 janvier dans le cadre de l'appel national interprofessionnel CGT-CGC-FO-FSU-Solidaires. SUD appelle en outre à amplifier "un mouvement de grève reconductible à même de faire plier le gouvernement et d'obtenir le retrait du projet gouvernemental".

Quelles conséquences dans les écoles ?

Le rectorat annonce 6.5% d'enseignants grévistes ce jeudi 16 janvier dans les écoles maternelles et primaires de Côte-d'Or et 4.4 % sur l'ensemble de l'académie de Dijon. Pour l'accueil et la cantine, c'est ensuite à chaque commune de s'organiser et d'en informer les parents. En revanche, pas de chiffre pour les collèges et les lycées puisque là, les grévistes ne sont pas tenus de se déclarer à l'avance.

Les autres services publics

Pas de déclaration préalable non plus au CHU de Dijon, mais lors de la journée d'action du 5 décembre dernier, 25% des agents avaient suivi l'appel à la grève. Pour l'Ursaff, la CAF, la Poste et les impôts, là encore, impossible de savoir à l'avance quels seront les impacts de ce nouvel appel. Certains guichets risquent de rester fermés, en fonction de l'importance de la mobilisation. En revanche, au niveau des transports, le trafic ferroviaire est toujours affecté pour la 43 e journée consécutive, mais la situation s'est nettement améliorée. Peu de perturbations également pour les tram et les bus dijonnais ce jeudi.