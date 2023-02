Grève du 16 février contre la réforme des retraites : les lieux de rassemblements dans le Calvados et l'Orne

Après s'être mobilisés samedi dernier, le week-end, les opposants à la réforme des retraites se retrouvent à nouveau en semaine pour battre le pavé en Normandie. L'intersyndicale refuse toujours le report de l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Pour maintenir la pression sur le Gouvernement et les parlementaires, plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi 16 février. On dénombre six rassemblements dans le Calvados et cinq dans l'Orne.

Dans l'Orne, les syndicats appellent les grévistes à signer une pétition qui sera adressée aux trois députés du département pour qu'ils ne votent pas le report de l'âge légal du départ en retraite. Rappelons qu'aucun n'appartient à la majorité présidentielle. La député socialiste Chantal Jourdan est contre. Mais les députés Les Républicains Véronique Louwagie et Jérôme Nury pourrait la voter.

Les manifestations dans le Calvados

Caen : 10h30, manifestation au départ de la place Saint-Pierre

Lisieux : 10h, rassemblement devant la CCI du Pays d'Auge, avenue Guillaume le Conquérant

Bayeux : 17h, place Saint-Patrice

Condé-en-Normandie : 17h30, place de la mairie

Falaise : 17h30, place Edward Holman

Vire : 17h30, devant la porte Horloge

Les manifestations dans l'Orne

Alençon : 11h, départe de la manifestation devant la préfecture

Argentan : 10h30, rassemblement devant la sous-préfecture

Flers : 17h, place du Général de Gaulle, rond-point des Cinq becs

L'Aigle : 17h30, place de la Poste

Mortagne-au-Perche : place de la mairie

Plusieurs manifestations sont aussi organisées dans le département voisin de la Manche, notamment à Saint-Lô où une opération escargot partira du siège du Medef situé à Agneaux.

50% des trains en Normandie

La SNCF a annoncé qu'environ 50% de ses trains et cars circuleront ce jeudi sur le réseau Nomad train en Normandie. Cela concerne notamment les axes Paris-Caen-Cherbourg, Caen-Coutances-Granville et Caen-Argentan. La circulation automobile, mais aussi des lignes de transports en commun, aux abords des défilés sera perturbée au passage des cortèges. Par exemple, la desserte de certains arrêts de bus ou de tramway à Caen sera ainsi modifiée le temps de la manifestation.