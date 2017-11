Grève du 16 novembre : à quoi faut il s'attendre en Côte-d'Or ?

Ce jeudi est une nouvelle journée de grève contre la réforme du code du travail. Plusieurs syndicats appellent à cesser le travail et à manifester.Et qui dit grève, dit aussi perturbations. Voici les prévisions pour les différents transports en commun en Côte-d'Or.

Le point pour le réseau Divia à Dijon

Cinq syndicats appellent à la grève ce jeudi contre la politique libérale du gouvernement et la réforme du travail par ordonnances. Chez Divia, cet appel est relayé par une intersyndicale. Selon la direction, deux tiers du trafic est assuré. (66% exactement). C'est ce qui est précisé sur le site de Divia. Concrètement, très peu de perturbations pour les deux lignes trams avec un fonctionnement jusqu'à minuit quinze ce jeudi soir. La situation est en revanche plus compliquée pour les bus.

Pour les lianes, comptez entre 20 et 30 minutes entre chaque bus. Et pour les lignes complémentaires, bon courage car Il faudra attendre entre une demie heure et une heure et demie entre chaque bus. Mieux vaut ne pas le rater. Même chose pour le service Corol, lui aussi assuré mais très perturbé.

Il y a quand même des chanceux. Il n'y a pas de perturbations pour les lignes B17, B19, B20, B21, B22, F40, F41, P30, P31 et P33. Même chose pour les City, Express, Pleine Lune et Bus Class'ou encore pour le service DiviAccès.

Les prévisions de la SNCF

C'est une journée presque normale avec aucune perturbation liée à la grève pour l’ensemble des TGV en Bourgogne Franche Comté. Pas de perturbations non plus pour les intercités de la ligne Paris Nevers et Paris Belfort. Et pour les TER les perturbations ne vont concerner que quelques trains en Franche-Comté. Et si vous prenez le train pour Paris, une fois dans la capitale, la RATP annonce une journée normale pour ses métro, tram, bus et RER.

Les transports aériens

Du côté des aéroports, il y a "Quelques perturbations à prévoir" selon la Direction générale de l'aviation civile qui n'a cependant pas demandé aux compagnies d'annulations préventives. Pour assurer une bonne régulation des avions, elle a mis en place des mesures d'astreinte des contrôleurs aériens