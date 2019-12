Grève du 17 décembre 2019 : à quoi faut-il s'attendre dans l'Hérault ?

Région Occitanie, France

6400 manifestants dans la rue mardi dernier à Montpellier, 2300 à Béziers et 750 à Sète. De nouveaux défilés sont prévus ce mardi 17 décembre, jour de grève contre la réforme des retraites, alors que le monsieur Retraites, Jean-Paul Delevoye, a démissionné ce lundi. Faut il s'attendre à un "mardi noir"? Le mouvement reste très suivi dans le rail et l'éducation, les deux principaux secteurs touchés.

Transports

Bus. Les alentours de Montpellier seront très impactés ce mardi 17 décembre:

Il n'y aura pas de service sur la ligne 610 de Montpellier vers Assas, Guzargues et Sainte-Croix de Quintillargues, ni sur la ligne 616 de Montpellier vers Saint Gely du Fesc, Combaillaux et Murles. Aucun service non plus sur la ligne 664 qui va de Clermont l'Hérault vers Nebian, Paulhan et Pezenas.

Un préavis de grève a été lancé sur la ligne 23 vers Montferrier-sur-Lez et Prades-le-lez, sur la ligne 24 vers Grabels, sur la ligne 25 vers Juvignac et sur la ligne 26 vers Montferrier sur Lez. Les prévisions de circulation de ces lignes seront consultables sur le site https://www.tam-voyages.com

Plusieurs départs seront également annulés sur la ligne 1 Transp'or au départ de Palavas salle bleue à 7h30, 8h54, 17h18 et 18h59; et pas de bus non plus au départ de Pérols Etang de l'or à 8h16, 16h46, 18h16, 19h46.

Le trafic des bus du secteur scolaire de Pézenas et de Sète sera également très perturbé. Ce sera la même chose sur Béziers où 15 conducteurs seront en grève.

Le trafic sera en revanche normal pour les tramways et bus urbains à Montpellier... sauf quelques perturbations qui pourraient être liées au passage du cortège de la manifestation.

Trains. La SNCF prévoit :

- TGV : 5 allers-retours entre Montpellier et Paris et 2 allers-retours entre Montpellier et Lyon.

- TER sur la zone Languedoc Roussillon : 3 trains en circulation sur 10, liaisons essentiellement assurées par autocars

Education

Il n'y aura pas de cantine dans près de 60 écoles de Montpellier.

L'accueil du matin sera fermé dans plus d'une trentaine d'écoles; l'accueil du soir sera fermé dans plus d'une cinquantaine d'écoles maternelles et élémentaires.

A Sète, un service minimum sera mis en place au Vallon pour les écoles maternelles de 7h45 à 18h15 ainsi qu'au cyber espace pour les écoles élémentaires de 7h45 à 18h15.