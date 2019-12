Grève du 17 décembre : des milliers de manifestants à Belfort

Belfort, France

Regain de mobilisation à Belfort ce mardi pour la troisième journée interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 3.000, selon les syndicats, et 1.800 personnes, selon les autorités, ont défilé dans les rues de Belfort, en allant de la Maison du Peuple, jusqu'à la Préfecture. C'est moins que le jeudi 5 décembre (entre 3.000 et 5.000), mais plus que le mardi 10 décembre (environ 1.300).

La CFDT en fin de cortège

Contrairement aux journées des 5 et 10 décembre, cette fois tous les syndicats, CFDT y compris, appelaient à la mobilisation. "Jusqu'à présent nous n'avions pas tous les éléments de la réforme, donc on avait fait le choix de ne pas aller manifester avant d'avoir les éléments concrets", explique Christian Mougenot secrétaire de la section métallurgie CFDT du Territoire de Belfort.

"Il faut manifester car le projet ne nous convient pas du tout, notamment sur la réforme qui vise à augmenter l'âge de départ à la retraite, de passer de 62 à 64 ans, pour nous c'est inacceptable". La CFDT fermait le cortège, en laissant un espace de quelques mètres avec le reste des manifestants.

Le secteur privé bien représenté

"Il y avait des visages qu'on ne voit pas d'habitude, ce n'est pas une mobilisation en feu de paille, les gens et les visages changent, il y a avait une part un peu plus importante du secteur privé, de l'industrie, je pense que les gens sont vraiment engagés dans une grogne sur le long terme", estime Sébastien Mercier, secrétaire de l'Union départementale Force Ouvrière dans le Territoire de Belfort.

Des ouvriers de PSA (Sochaux) ou encore Voestalpine Automotive (Fontaine) étaient présents dans le cortège belfortain. De nombreuses blouses blanches, des retraités et des enseignants étaient également mobilisés.

Une autre manifestation est prévue à 14h au départ du parking de l'Axone à Montbéliard. Au niveau national, les organisations syndicales sont invitées à Matignon ce mercredi pour de nouvelles discussions afin de tenter trouver une sortie de crise avant Noël.