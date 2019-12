Grève du 17 décembre : fonctionnaires, salariés, profs, personnel hospitalier... tous dans la rue à Chambéry

EN IMAGES. L'appel à la grève ce mardi 17 décembre et à la mobilisation semble avoir été entendu. En tête du cortège à Chambéry, l'ensemble des métiers de la fonction publique, personnel hospitalier et enseignant, a été rejoint par les cheminots, des salariés du privé et même des lycéens.