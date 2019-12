Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 17 décembre à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires. Les manifestants étaient plus nombreux à Caen que lors du précédent défilé interprofessionnel du 5 décembre. La CFDT s'est aussi mobilisée, en fin de cortège.

Grève du 17 décembre : la mobilisation plus forte que le 5 décembre à Caen

Le départ de Jean-Paul Delevoye n'y change rien. Sa réforme, l'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires n'en veut pas. Et ils l'ont redit dans la rue. Ils étaient entre 18 000 et 20 000 manifestants à défiler à Caen ce mardi, selon les syndicats. La police en a compté 10 500. C'est, de toute façon, plus que lors de la première mobilisation le 5 décembre (9 000 selon les forces de l'ordre, 15 000 à 20 000 selon l'intersyndicale).

Journée morte dans le secteur de la santé

Les professionnels de la santé se sont aussi mobilisés. Déjà présents dans les précédents cortèges, ils l'étaient plus fortement encore ce mardi. Une action au CHU de Caen a également été menée le midi. Mobilisation aussi à Falaise pour défendre le centre hospitalier. Les syndicats appellent la population à les rejoindre.

Vin chaud en fin de manifestation

A l'issue de la manifestation à travers les rues du centre-ville de Caen, la CGT avait monté une tente pour y distribuer le "vin chaud de la solidarité" avec les grévistes. L'occasion surtout de se compter et de se réjouir de la mobilisation chez les grévistes. Ils attendent maintenant de connaître la réaction du gouvernement.

L’hôtel de ville de Caen dans le brouillard de la contestation contre la réforme des retraites © Radio France - Jean-Baptiste Marie

La CFDT en queue de cortège

Nouveauté de cette troisième journée d'action nationale, la présence de la CFDT dans le cortège. Aux côtés d'autres syndicats dits réformistes (UNSA et CFTC), les militants de la confédération française démocratique du travail ont défilé derrière les autres manifestants. La CFDT est pour la réforme des retraites avec un système à points. En revanche, elle refuse que l'âge pivot soit modifié. Dans sa réforme, le gouvernement l'a fixé à 64 ans alors qu'aujourd'hui l'âge du départ à la retraite est 62 ans. Ce défilé caennais était beaucoup plus calme, pas de slogans hostiles à Emmanuel Macron, et moins nombreux aussi.