Grève du 17 décembre : les manifs et les perturbations en Occitanie

Midi-Pyrénées, France

Tous les syndicats, y compris les réformistes comme la CFDT et l'UNSA, appellent à descendre dans la rue, ce mardi 17 décembre, contre le projet de réforme des retraites annoncé mercredi dernier par le premier ministre. C'est la troisième journée interprofessionnelle contre cette réforme mais il ne faut tout de même pas s'attendre à des défilés unitaires étant donné par exemple que la CFDT reste favorable au principe de la retraite par points, au contraire de la CGT. Comme lors des deux précédentes journées, tous les métiers sont donc appelés à défiler mais cette fois, les personnels hospitaliers devraient aussi être nombreux dans les cortèges, appelés à se mobiliser pour réclamer un plan plus ambitieux pour l'hôpital.

La liste des défilés dans la région

Comme les précédentes fois, les syndicats organisent des défilés dans les principales villes de la région.

Toulouse : départ à 14h du quartier Saint-Cyprien vers le monument aux morts François Verdier

: départ à 14h du quartier Saint-Cyprien vers le monument aux morts François Verdier Saint-Gaudens : à 14h devant l'hôpital

: à 14h devant l'hôpital Montauban : à 10h, esplanade des Fontaines

: à 10h, esplanade des Fontaines Albi : à 14h30, place du Vigan

: à 14h30, place du Vigan Castres : à 11h, place Soult

: à 11h, place Soult Auch : à 10h, place de la Libération

: à 10h, place de la Libération Pamiers : à 14h, place Sainte-Hélène

: à 14h, place Sainte-Hélène Cahors : 14h30, place Mitterrand

: 14h30, place Mitterrand Figeac : 14h30, parking du lycée Champollion

: 14h30, parking du lycée Champollion Biars : 10h devant la mairie

: 10h devant la mairie Rodez : 14h, mail de Bourran

Les perturbations à attendre

La grève se poursuit, principalement dans les transports en commun. La SNCF prévoit un trafic fortement perturbé avec 1 TER sur 2 (la plupart des liaisons assurées par autocars), aucun Intercité et aucun TGV. A Toulouse, Tisséo annonce "environ 80% des services assurés sur le réseau toulousain et sa périphérie". Les lignes A et B du métro fonctionneront normalement. Et la direction générale de l'aviation civile recommande aux compagnies aériennes de réduire de 20% leurs vols au départ et à l'arrivée d'Orly.