Grève du 17 décembre : les perturbations et manifestations prévues en Franche-Comté

Besançon, France

C'est la troisième journée nationale d'action contre la réforme des retraites, en trois semaines. Les syndicats appellent à la grève et à la manifestations et plusieurs mobilisations sont prévues en Franche-Comté, après les mobilisations des 5 décembre et 10 décembre.

Examens reportés à l'Université

A l'Université de Franche-Comté, tous les partiels prévus ce mardi sont reportés, sans connaître la nouvelle date prévue pour ces examens.

Dans les écoles, "la mobilisation s'annonce très forte" d'après Karinne Laurent, co-secrétaire départementale du syndicat SNUIpp-FSU du Doubs. Elle annonce "50% de grévistes" parmi le personnel et au moins trente écoles fermées dans le Doubs, sur 444 établissements du premier degré.

Voici les écoles fermées :

Ecoles Vauthier, Les Prés de Vaux, La Butte, Champagne maternelle, Les Montboucons, Picardie, Boulloche, Cologne, Kennedy, Granvelle élémentaire, Curie maternelle, Osse, Franois, Thoraise, Beure. Dans le Pays de Montbéliard : Cuse et Adrisans, Rougemont maternelle et élémentaire, Vieux Charmont, Seloncourt, Bethoncourt, Valentigney, Autechaux.

Cuse et Adrisans, Rougemont maternelle et élémentaire, Vieux Charmont, Seloncourt, Bethoncourt, Valentigney, Autechaux. Dans le Haut-Doubs : Damprichard maternelle et élémentaire, Mésandans, Les Fournets, Chaffois.

A Besançon, une journée "lycée mort" est prévu au lycée Louis-Pergaud avec un rassemblement à 8h devant l'établissement.

Trafic perturbé à la SNCF

Dans les transports, le trafic des trains s'annonce très perturbé à la SNCF.

En revanche, les bus et les tramways rouleront normalement sur le réseau Ginko dans l'agglomération de Besançon. Les seules perturbations à prévoir concerne les lignes situées sur le tracé de la manifestation, prévue le matin.

Sept manifestations prévues

En Franche-Comté, sept manifestations sont prévues par l'intersyndicale :