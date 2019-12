VIDÉO - Retraites : Montpellier manifeste en tenue de travail pour marquer les esprits

Montpellier, France

Selon les premières estimations, entre 10.000 et 15.000 manifestants se sont réunis ce mardi 17 décembre à Montpellier, pour cette nouvelle journée de grève nationale contre la réforme des retraites. À 10h45, le cortège démarre de la place Zeus. Pour la première fois depuis le début de la mobilisation, le 5 décembre dernier, des drapeaux de la CFDT et la CFTC sont visibles parmi la foule.

Plusieurs secteurs sont représentés : enseignement, justice, soignants, nettoyage, médias... Plusieurs corps de métier ont décidé de manifester en tenue de travail, en rangs serrés avec leurs confrères.

"On fait ça pour marquer les esprits" explique Christelle. Cette infirmière en section psychiatrique du CHU de Montpellier porte la blouse et un masque sur la bouche, avec une inscription "Soigne et tais-toi". Devant elle, des soignants et infirmiers défilent en fauteuil roulant, barres de perfusion à la main. "Nous faisons un métier lourd. On court, on se baisse, on porte. Et le reste du temps, on essaie d'éviter de se faire agresser. C'est bien simple, je refuse de partir plus tard à la retraite." Autour de Christelle, les soignants approuvent et entreprennent de pousser les fauteuils.

Derrière les blouses blanches, les robes noires. Parmi les 1.200 avocats que compte la ville de Montpellier, une centaine défile, Code civil et pancarte à la main. "Nous fonctionnons avec un régime autonome de retraite depuis le siècle dernier. Pourquoi en changer ?", questionne Philippe, avocat au barreau de Montpellier. Depuis le 13 décembre dernier, le Conseil national des barreaux (CNB) appelle les avocats français à manifester pour l'indépendance de leur régime de retraite.

Éboueurs, plombiers et électriciens... de nombreuses professions ont décidé de marcher en groupe en affichant, par leur tenue, l'appartenance à leur métier.