Grève du 17 décembre : quels services publics impactés en Côte-d'Or ?

Nouvelle journée de mobilisation à l'appel d'une intersyndicale ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites. Certains services publics vont tourner au ralenti. On fait le point en Côte-d'Or.

Côte-d'Or, France

Nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale ce mardi 17 décembre contre la réforme des retraites. Un mardi marqué par des perturbations qui se poursuivent à la SNCF mais aussi dans les transports en commun sur le réseau DIVIA à Dijon. Mais d'autres perturbations sont attendues avec de nombreux services publics affectés par le mouvement.

Une cinquantaine d'écoles fermées en Côte-d'Or

D'après le SNUIPP, syndicat majoritaire du premier degré, 54% d'enseignants seront en grève ce mardi et une cinquantaine d'écoles devraient rester fermées. Un chiffre encore provisoire. Autres perturbations pour l'accueil périscolaire des enfants en dehors de la classe ce mardi matin et ce soir et à la cantine ce midi.

Grève également à l'hôpital

Au CHU de Dijon, la CGT organise une matinée d'information sur le parvis devant le hall A. D'après le syndicat, peu d'interventions ont été différées et les personnels sont réquisitionnés.

Pour la CAF et l'Urssaf, les directions décideront ce mardi matin de la fermeture ou pas de l'accueil au public, en fonction du personnel présent. Enfin certaines bibliothèques municipales pourraient aussi fermer ou baisser leurs grilles plus tôt ce mardi.

Partiels maintenus à l'université

A l'université de Bourgogne, contrairement à d'autres facs, la direction confirme que les examens sont maintenus comme prévu.

Au tribunal, l'appel à la grève des avocats qui défendent leur régime autonome de retraite pourraient entraîner le report de certaines audiences. Les avocats qui iront défiler auprès des salariés.

La manifestation est prévue à 14 heures ce mardi place de la Libération à Dijon et à 15 heures place Gambetta à Montbard.