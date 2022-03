Plusieurs syndicats appellent, ce jeudi 17 mars, à une grève nationale. Des perturbations dans notre département, en Isère, sont à prévoir dans les écoles et dans les transports.

Grève du 17 mars : des perturbations à prévoir dans les écoles et les transports en Isère

Certaines classes et restaurants scolaires seront vides ce jeudi 17 mars 2022.

Quatre syndicats appellent à un mouvement interprofessionnel sur la question des salaires. La CGT, FSU, Solidaires et Unsa appellent à la grève. Un rassemblement sera également organisé de 11 heures à 15 heures sur la place de Verdun à Grenoble. La mobilisation aura des répercussions dans les écoles et les transports de notre département.

Les écoles

À Grenoble, toutes les cantines des écoles maternelles et primaires publiques seront fermées.

Du côté de Vienne, sur un total de 22 sites, une école sera fermée, douze cantines n'assureront aucun service, onze accueils du matin et onze accueils du soir seront fermés. Les familles concernées ont été informées.

Pour les classes fermées, la municipalité recommande, dans la mesure du possible, de garder les enfants à la maison. Toutefois, un service minimum d’accueil est proposé aux familles sur le site de Gémen. L’accueil y est possible de 7h30 à 18h30. Une inscription préalable est nécessaire auprès de la mairie via education@mairie-vienne.fr ou au 04 74 78 30 60.

Le réseau M TAG perturbé

Il faudra également prendre ses dispositions pour se déplacer. Les lignes de tramways et de bus du réseau M TAG vont être touchées par le mouvement de grève.

Lignes de tramways

Ligne A : Un tram toutes les 6 minutes

Ligne B : Un tram toutes les 8 minutes

Ligne C : Un tram toutes les 9 minutes

Ligne D : Un tram toutes les 30 minutes

Ligne E : Un tram toutes les 10 minutes

Lignes Chrono

Ligne C1 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne C2 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne C3 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne C4 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne C5 : Un bus toutes les 11 à 13 minutes

Ligne C6 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne C7 : Un bus toutes les 10 minutes

Lignes Proximo

Ligne 12 : Un bus toutes les 10 minutes

Ligne 13 : Un bus toutes les 15 minutes

Ligne 16 : Un bus toutes les 15 minutes

Ligne 25 : Un bus toutes les 10 minutes

Les lignes 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 et 26 fonctionneront normalement. Tout comme les lignes Flexo. Les manifestations prévues en centre-ville de Grenoble peuvent également entraîner des interruptions ou déviations de lignes, à partir de 9h30 et jusqu’en début d'après-midi.