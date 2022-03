Une raison d'un mouvement de grève interprofessionnel prévu jeudi 17 mars, des perturbations sont à prévoir dans les cantines et les accueils périscolaires de Nantes et de La Roche-sur-Yon.

Grève du 17 mars : des perturbations dans les cantines et accueils périscolaires en Loire-Atlantique et Vendée

Les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa et des organisations lycéennes appellent à une journée de grève et de manifestations jeudi 17 mars pour la hausse du pouvoir d'achat et des salaires.

A Nantes

En conséquence, des perturbations sont à prévoir dans les écoles publiques sur les temps scolaires et périscolaires.

La situation des écoles est accessible :

- sur metropole.nantes.fr/greve-ecoles

- auprès d’Allonantes (02 40 41 9000, du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h),

- sur "Nantes dans ma poche"

- par voie d’affichage dans les écoles et via les cahiers de liaison

A La Roche-sur-Yon

Les services de restauration, les accueils et les activités péri-éducatives seront perturbés voire supprimés.

Sur les 17 écoles publiques de la ville, 12 accueils du matin (Jean-Yole, Pyramides, Malraux-Jean-Roy, Laennec, Jean-Moulin, Maria-Montessori, Montjoie, Victor-Hugo, Angelmière, Généraudière, Marcel-Pagnol et Pont Boileau) et 10 accueils du soir (Jean-Yole, Pyramides, Malraux-Jean-Roy, Laennec, Jean-Moulin, Maria-Montessori, Montjoie, VictorHugo, Généraudière et Pont Boileau) seront ouverts.

Concernant la restauration, 17 restaurants seront ouverts : 10 maternelles (Jean-Yole, Pyramides, Malraux-Jean-Roy, Laennec, Jean-Moulin, Maria-Montessori, Angelmière, Généraudière, Moulin-Rouge et Pont Boileau) et 7 restaurants élémentaires (Jean-Yole, Pyramides, Malraux-Jean-Roy, Laennec, Jean-Moulin, Généraudière et Moulin Rouge).

Dix sites d’activités péri-éducatives élémentaire seront maintenus (Jean-Yole, Pyramides, Malraux-Jean-Roy, Laennec, Jean-Moulin, Montjoie, Victor-Hugo, Généraudière, Moulin Rouge et Pont-Boileau).

Retrouvez le détail pour chaque école sur www.larochesuryon.fr