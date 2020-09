Grève du 17 septembre : des manifestations attendues dans l'Eure et en Seine-Maritime

Plusieurs syndicats appellent à la grève et à la manifestation ce jeudi 17 septembre. Des manifestations et des perturbations sont attendues dans l'Eure et la Seine Maritime.

La CGT, FSU et Solidaires appellent à la grève et à la manifestation ce jeudi 14 septembre partout en France et notamment en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les salariés, retraités, chômeurs sont appelés à faire de cette date "une puissante journée nationale d'actions, de grèves et de manifestations" explique la CGT.

Les manifestations dans l'Eure et en Seine-Maritime

Un rassemblement est prévu à Rouen dès 10h au départ du cours Clémenceau. Même heure au Havre devant la CCI. A Dieppe, le rendez-vous est à 10h30 devant la gare et 12h à Evreux devant la préfecture.

Quelles perturbations ?

Des perturbations sont à prévoir sur les lignes du réseau Astuce sur le secteur d’Elbeuf :