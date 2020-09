Grève du 17 septembre : les perturbations attendues ce jeudi en Occitanie

Un appel à la grève et aux manifestations interprofessionnelles est lancé ce Jeudi 17 septembre par la CGT, Solidaires et FSU. Dans les transports, le trafic ne sera que très peu impacté à la SNCF. Le mouvement ne devrait pas toucher les écoles.

C'est la rentrée sociale ce Jeudi 17 septembre. La CGT, rejointe par Solidaires, la FSU et les mouvements lycéens et étudiants (Fidl, MNL, Unef et UNL) appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles pour dénoncer les choix du plan de relance du gouvernement, et défendre les salariés menacés par les suppressions d'emploi. Le mouvement ne devrait pas toucher l’école, mais principalement les transports.

Le trafic SNCF peu impacté

L’appel à la grève débute ce mercredi soir 16 décembre à 20 heures et court jusqu’à vendredi 18 septembre à 7 heures. Le trafic sera quasi normal sur tout le réseau assure la SNCF.

Tous les TGV et les Ouigo circuleront normalement ce jeudi.

circuleront normalement ce jeudi. Sur les trains Intercités, un seul aller et retour est supprimé sur Rodez/Paris.

un seul aller et retour est supprimé sur Rodez/Paris. Sur le réseau TER d’Occitanie, seule la ligne Agen/Toulouse voit ses horaires modifiés. Certains trains sont remplacés par des autocars.

De légères perturbations sont prévues sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Renseignez vous sur le site : TER Occitanie

Les cantines scolaires et les CLAE

Il faudra peut-être prévoir un repas froid pour vos enfants. Si c’est le cas, l’école vous a déjà prévenu si vous êtes concerné.

La mairie de Toulouse assure que les repas seront livrés dans les cantines. Il pourrait y avoir occasionnellement des grèves d’agents sur les temps périscolaires , les CLAE. Il n’y aura pas de service minimum d’accueil , il ne se déclenche qu’en cas de grève des enseignants, ce qui n’est pas le cas ce jeudi , fait savoir la mairie de Toulouse.

Où sont les défilés ?

L’intersyndicale appelle à des manifestations dans toute la région :