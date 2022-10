Grève du 18 octobre dans les PO : "On ne peut pas augmenter les salaires", selon la CPME

En ce jour de grève nationale et interprofessionnelle ce mardi, la Confédération des petites et des moyennes entreprises des Pyrénées-Orientales alerte sur la situation financière de ces dernières, alors que les salariés du public et du privé manifestent pour l'augmentation des salaires.