Grève du 18 octobre en Côte-d'Or : comment augmenter les salaires ?

Les syndicats qui appellent à la grève ce mardi 18 octobre réclament une augmentation des salaires. En période d'inflation mais aussi de crise énergétique, les patrons des petites et moyennes entreprises peuvent-ils mieux rémunérer leurs salariés. David Butet, le patron du Medef en Côte-d'Or et Franck Laureau, le secrétaire régional et départemental de Force Ouvrière en discutent.

Augmenter les salaires dans les gros groupes pétroliers, on imagine que ce n'est pas trop difficile, mais on fait comment dans les plus petites entreprises ?

Franck Laureau (FO) : D'abord, il s'agit d'une urgence, une urgence sociale, une urgence économique. Augmenter les salaires de 10 % dans une raffinerie quand on regarde les salaires des employés, notamment de TotalEnergies qui ont augmenté de 52 %, à la limite 10% ce n'est presque pas assez. Dans les autres entreprises d'abord, on a le smic. C'est un levier que le gouvernement a en main pour pouvoir augmenter les salaires. Et puis après, on a des conventions collectives. Et quand on dit nous à Force ouvrière qu'il faut remettre au centre du jeu la négociation salariale, c'est aussi que les employeurs et les syndicats se rencontrent par branches d'activité pour pouvoir négocier des salaires. Alors une branche d'activité, ça ne sera pas la même négociation. J'imagine, dans le textile, que dans la métallurgie de l'hôtellerie.

David Butet (Medef) : Là où on est d'accord, c'est qu'il y a une urgence sociale. Il y a urgence sociale à tous les niveaux, même pour les patrons de PME et TPE qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation très compliquée post covid avec des échéances de remboursements, la crise énergétique, l'inflation. Donc évidemment, il faut que nous puissions rémunérer convenablement nos collaborateurs pour qu'ils puissent vivre décemment et correctement. Mais pour ça, il faut qu'on en ait les moyens et que collectivement, on trouve les solutions. Et qu'il y ait aussi peut-être une baisse des charges sur les salaires pour qu'on puisse permettre de faire gagner plus en net à nos salariés.

Franck Laureau : c'est là où on n'est plus du tout d'accord. Bien entendu, l'inflation n'est pas valable que pour les salariés. Bien entendu que les entreprises vont aussi acheter leurs matières premières plus chères. Mais j'entends tout de suite le rêve du vieux patronat, comme dans Germinal à l'époque : baisser le coût du travail, supprimer les cotisations sociales. La protection sociale en France est financée par la cotisation sociale. Si on exonère à tour de bras les patrons, les employeurs de ce pays ça veut dire l'allongement de la durée de cotisation, les cachets qui sont déremboursés, c'est la baisse des APL, c'est toute la protection sociale française qui est impactée par la baisse des cotisations patronales.