Grève : rarissime, les enseignants du privé se mobilisent, exemple à Saint-Nazaire

Un mardi noir avec cette grève interprofessionnelle pour les salaires dans les transports, les entreprises, les collectivités. Mais on a tendance à l'oublier, au départ, cette journée de mobilisation avait été lancée par les enseignants des lycées professionnels opposés à la réforme annoncée par Emmanuel Macron le mois dernier. Cette grève va même toucher les établissements privés, c'est dire à quel point les profs sont inquiets. Exemple au lycée Sainte-Thérèse à Saint-Nazaire où 60% des enseignants sont mobilisés. Du jamais vu.

Sainte-Thérèse : 60% des enseignants en grève, certains pour la première fois

"En 26 ans de carrière, c'est mon premier jour de grève" raconte cette enseignante, partagée entre la colère et l'inquiétude. Une réforme aux contours assez floues encore mais qui vise à réduire encore l'enseignement général au profit des stages et des apprentissages. "On va appauvrir la culture générale de ces jeunes qui n'est déjà pas très haute, et c'est un mépris aussi de notre métier d'enseignant".

Impossible pour ces jeunes de passer en BTS par exemple et de poursuivre après un Bac Pro s'il n'y a pas suffisamment d'heures de français, de maths, de langues ou d'histoire.

Comme dans l'ancien temps, les élèves n'auront plus le choix de leur métier" - une enseignante de Sainte-Thérèse

Pire, selon cette prof du lycée Sainte-Thérèse, 26 ans de métier, et qui fait grève pour la deuxième fois de sa vie : "les formations seraient ouvertes en fonction du bassin d'emploi. Comme dans l'ancien temps, ces élèves n'auront plus le choix de leur métier et n'auront pas les armes pour évoluer".

Annaëlle, Ali et Lola devant le lycée Sainte-Thérèse : "cette réforme va nous fermer des portes" © Radio France - Hélène Roussel

Des enseignants en grève dans le privé ? Les élèves à la sortie du lycée confirment : "c'est la première fois que je vois ça, mais ils ont raison. On a déjà beaucoup trop de cours pratiques, professionnels. On a besoin de savoir écrire, lire, parler anglais, connaître l'histoire si on veut avancer" déplorent ces jeunes en première commerce.

Des enseignants qui se sentent également en sursis. Que vont-ils devenir si les lycées professionnels disparaissent ? "Des formateurs en CFA ? Bien sûr, on coùterait moins cher!" ironise cet enseignant. Tous veulent surtout des précisions, ils seront pour la plupart à 12 heures ce mardi au rassemblement devant la Cité scolaire à Saint-Nazaire, et ils n'hésiteront pas s'il le faut à faire grève à nouveau.

