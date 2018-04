Cheminots, entreprises privées du Puy-de-Dôme, débrayages....De nombreux services sont en grève ce jeudi en Auvergne, à l'appel de la CGT et de Solidaires. La manifestation à Clermont-Ferrand débutera à 10h30 place du 1er mai.

Clermont-Ferrand, France

La mobilisation est nationale et interprofessionnelle. Les syndicats veulent montrer "la convergence des luttes" entre le public ou le privé. La grande manifestation aura lieu à Clermont-Ferrand dès 10h30 au départ de la place du 1er mai. Le cortège doit ensuite passer devant la gare SNCF, remonter à Delille puis se terminer à Jaude un peu après midi, en passant par Montlosier et Gaillard.

Les cheminots toujours mobilisés

La grève perlée est toujours en cours. Les prévisions du trafic font état d'un train Intercités sur trois pour demain. Aucun train ne circule entre Lyon et Clermont-Ferrand. Réunis en intersyndicale CGT-UNSA-SUD RAIL-CDFT, les syndicats comptent toujours faire du bruit , après que l'Assemblée Nationale ait voté la réforme du gouvernement. Ils se réuniront en AG dans le Puy-de-Dôme une heure avant le début de la manifestation.

A LIRE - Grève SNCF : les prévisions de trafic en Auvergne pour le 19 avril

Les électriciens et gaziers rentrent dans la ronde

La CGT Mines-Energie décide de se montrer haut et fort. Dans le Puy-de-Dôme, elle se mobilise en appelant à la grève 4 heures minimum à Enedis. Dans l'Allier, le préavis de grève dure pendant 8 heures d'affilée. A Montluçon, Moulins et Vichy, les rendez-vous sont fixés sur les sites d'Enedis dès 8 heures du matin. Des actions vont également être menées, notamment des coupures d'électricité "dans des entreprises où il y a des personnels en lutte" font savoir les syndicats. Ils se mobilisent pour défendre le service public. 2 000 emplois sont menacés à Enedis, mais cela concerne aussi RTE, EDF et GRDF.

A LIRE - Les agents d'Enedis appelés à la grève ce jeudi en Auvergne

Les entreprises privées appellent aussi à la grève

Plusieurs entreprises privées vont également se mobiliser en Auvergne : Michelin à Clermont-Ferrand, Carrefour à Montluçon, les usines Dunlop à Riom, Sagem à Domérat, les Verreries de Puy-Guillaume, Valéo, Constellium et Interforge à Issoire ou encore les usines Volvic. Toutes prévoient un préavis de grève plus ou moins long, et seront dans la manifestation afin d'être en solidarité avec les cheminots, mais aussi de défendre leurs revendications.

Les tracts sont disponibles via le site de la CGT.

Les ATSEM se mobilisent également, pour défendre la fonction publique et leur travail. Elles réclament une meilleure reconnaissance et l'amélioration de leurs conditions de travail. Les Ephad de Cusset et Gannat appellent aussi à la grève.

A noter également que la T2C est en grève ce jeudi, causant quelques perturbations.

A LIRE - Clermont-Ferrand : des perturbations ce jeudi à la T2C

Un rassemblement est prévu à Issoire à 17 heures devant la gare. Les manifestations locales auront lieu également au Puy-en-Velay en Haute-Loire et à Aurillac dans le Cantal à 10 heures 30 (les rassemblements sont prévus tous les deux devant la gare).