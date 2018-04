Les électriciens-gaziers entrent dans le mouvement de contestation dans le cadre de la "convergence des luttes." La CGT Energie Loiret appelle les agents à une grève ce jeudi. Elle réclame l'augmentation des salaires, la revalorisation des pensions et un vrai service public de l'énergie.

Loiret, France

Le syndicat CGT Energie Loiret rejoint les cheminots dans leur protestation. Les gaziers et les électriciens rentrent à leur tour dans le mouvement, ils organisent leur propre journée de grève dans le Loiret. Le syndicat appelle les agents à une grève de 4h à minima ce jeudi entre 10 heures et 15 heures. "Il n'y aura pas de coupure de courant," explique James Buzon, secrétaire général adjoint de la section CGT.

Une grève perlée également ?

Le syndicat CGT Energie réclame l'augmentation des salaires, la revalorisation des pensions et un vrai service public de l'énergie. Un rassemblement est prévu à 10 heures à Orléans devant la Caisse mutuelle d'action sociale, boulevard Alexandre Martin près de la gare. Les manifestants iront en cortège avec les cheminots jusqu'à la manifestation qui partira à 10 heures et demi de la cathédrale. "Nous pensons connaître une grosse mobilisation," ajoute James Buzon, secrétaire général adjoint. Le syndicat envisage ensuite de faire une journée de grève par semaine, jusqu'à fin juin, sur le même modèle que les cheminots. "Les actions vont se succéder dans les prochaines semaines, avec peut-être même des coupures de courant ciblées."

4 manifestations dans le Loiret

Les cheminots, les fonctionnaires, les personnels soignants et des Ehpad ou encore les étudiants, la CGT et Solidaires appellent ce jeudi à une mobilisation nationale et interprofessionnelle sous le mot d'ordre "Convergence des luttes !"

- Orléans : 10 heures 30 devant la cathédrale

- Montargis : 10 heures 30 place du Pâtis

- Gien : 10 heures 30 place de la Victoire

- Pithiviers : 10 heures 30 devant l'hôpital