Cheminots, fonctionnaires ou encore salariés de l'énergie défilent partout en France ce jeudi à l'appel de la CGT et de Solidaires. Le cortège parisien est parti à 14h de Montparnasse pour la place d'Italie. Des milliers de personnes se sont déjà rassemblées dans la matinée, partout en France.

La CGT et Solidaires organisent ce jeudi une journée interprofessionnelle de mobilisation en espérant une "convergence des luttes" pour s'opposer à Emmanuel Macron.

Plus de 130 mobilisations étaient prévues dans toute la France. Le cortège parisien réunissant cheminots, fonctionnaires, personnels hospitaliers ou encore postiers est parti à 14h de Montparnasse direction la place d'Italie. Manifestations prévues dans l'après-midi également à Lille, Bordeaux et Nantes.

#Nantes le cortège démarre cours des Cinquante Otages pic.twitter.com/CQpaXbtKFy — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 19, 2018

Dans la matinée déjà, des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes de France.

© Visactu

Les manifestations dans le Sud-Est

À Marseille le cortège composé principalement de militants CGT, notamment cheminots, mais aussi d'autres services publics, - enseignants, postiers, employés du secteur de l'énergie - comptait très peu de salariés du privé et quelques centaines d'étudiants et d'insoumis dont le député LFI des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon.

La CGT a recensé 65.000 manifestants. Ils étaient 5.000 selon la police et 5.700 selon un collectif de médias dont France Bleu. À Avignon, un millier de personnes ont défilé entre la préfecture et la gare selon France Bleu Vaucluse. Ils étaient 150 à Privas et 150 au Teil en Ardèche.

Les manifestations dans l'Ouest

À Caen, entre 3.000 et 4.000 personnes sont descendues dans la rue selon la CGT.

#manif19avril 3000 à 4000 personnes défilent sous le soleil à #Caen d'après la #CGT avec le petit train en tête de cortège pic.twitter.com/ikZTV9ZEKz — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) April 19, 2018

À Rennes, les manifestants étaient accompagnés de trois tracteurs de la confédération paysanne en soutien à la ZAD de Notre-Dame des Landes et à La Rochelle, près de 300 personnes sont mobilisées sur le port selon France 3 Poitou-Charentes. À Quimper, cheminots, étudiants et retraités ont défilé côte à côte. Ils étaient plus de 1.500 au Mans, sans compter les cheminots d'après France Bleu Maine.

Les manifestations dans le Centre

À Châteauroux, environ 700 personnes ont répondu à l'appel de la CGT, FSU, SUD et Unef selon France Bleu Berry dont des étudiants opposés à la réforme de l'accès à la fac.

"Je me mobilise contre la sélection à l'Université" : Caroline, 20 ans, en Licence 3 philosophie à la #sorbonne, elle manifestait à Châteauroux ce jeudi #ServicePublicpic.twitter.com/s5F105ckqd — France Bleu Berry (@FB_Berry) April 19, 2018

à lire VIDÉO - Mobilisation à Châteauroux et Bourges pour la défense des services publics

Les manifestants étaient 1.200 selon la police, 1.800 selon les syndicats à Clermont-Ferrand en Auvergne.

Le cortège est arrivé Place de Jaude. pic.twitter.com/nhO5C2yE0e — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 19, 2018

Les manifestations dans le Sud-Ouest

L'appel à manifester a été peu suivi en Dordogne. Un peu plus de 500 personnes seulement (chiffres de la police) se sont rassemblées à Périgueux. Les cheminots ont formé le plus gros des troupes, rejoints par quelques salariés des hôpitaux, des Ehpad ou du secteur de l'énergie. L'électricité a d'ailleurs été coupée dans le quartier de la gare en fin de matinée.

#Dordogne#Manif19Avril Plus de 300 personnes devant la gare de Perigueux pour ce que la CGT appelle "la convergence des luttes" pic.twitter.com/vcIMGelHP1 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) April 19, 2018

Ils étaient un millier dans les rues de Bayonne d'après le décompte de France Bleu Pays Basque.

Les manifestations dans l'Est

À Metz, France Bleu Lorraine Nord a recensé 500 manifestants.

CGT, cheminots, étudiants, lycéens, retraités, TAMM, enseignants, SUD... 500 manifestants dans les rues de #Metz contre les réformes du gouvernement #Macron#Manifestationspic.twitter.com/kNWasY4GOC — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) April 19, 2018

La dernière mobilisation interprofessionnelle remonte au 16 novembre. Elle avait attiré 80.000 manifestants dans les rues de France, selon la police.