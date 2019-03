Grève du 19 mars : des perturbations dans les écoles à Belfort ce mardi

Belfort, France

C'est une journée de grève et de manifestations qui s'annonce ce mardi 19 mars dans toute la France à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Objectif : "amplifier le mouvement social" et pousser les revendications sur le pouvoir d'achat, quatre mois après le début d'un mouvement des "gilets jaunes". Cette journée d'actions nationale vise à associer salariés du privé et agents publics, mais aussi des étudiants et lycéens.

Deux rassemblements à Belfort et Montbéliard

Dans le nord Franche-Comté, au moins deux rassemblements sont prévus : 10h à la Maison du Peuple de Belfort ainsi qu'à 14h au Champ de Foire de Montbéliard. A Belfort, en raison du mouvement de grève, plusieurs établissements seront fermés ce mardi, comme l'annonce la villle sur sa page facebook. Voici la liste :