Grève du 19 mars : la mobilisation dans la Somme

Plusieurs syndicats dont la CGT, FO, la FSU, appellent à la grève et à la manifestation dans le public et dans le privé ce mardi 19 mars. Une journée d'action pour le pouvoir d'achat, contre les réformes en cours. France Bleu Picardie fait le point sur la mobilisation prévue dans la Somme.

Somme - France

La CGT, FO, Solidaire, la FSU et les organisations étudiante et lycéenne Unef et Unl, appellent à la mobilisation pour le pouvoir d'achat et contre les réformes en cours ce mardi 19 mars. Des manifestations sont prévues dans la Somme : à 14h30 au départ de la maison de la culture à Amiens, à 10h devant le lycée Boucher de Perthes à Abbeville et à 15h sur le parking de Netto à Friville-Escarbotin.

Grève dans les écoles

Selon la FSU, un enseignant sur quatre sera en grève dans les écoles de la Somme ce mardi. Un sur deux dans l'Oise. Un accueil minimum sera assuré. La ville d'Amiens en met d'ailleurs un en place au centre de loisirs maternel Notre-Dame et au centre de loisirs primaire Edgar Quinet. Il faut dans ce cas avoir inscrit son enfant et prévoir un repas froid. Dans le second degré, les enseignants sont aussi appelés à faire grève.

Les cantines perturbées

11 cantines sur 59 seront fermées ce mardi à Amiens : Faubourg de Hem, Georges-Quarante, La Pépinière, Renancourt, Rosa Bonheur, Saint-Maurice A, Georges Brassens, Réaumur (maternelle et élémentaire), Beauvillé, André Bernard (maternelle et élémenaire).

Un rassemblement devant le collège Sagebien

Avant la manifestation prévue dans l'après-midi à Amiens, les enseignants du collège Sagebien au sud de la ville, sont appelés à se rassembler devant l'établissement à l'heure de la récréation, entre 9h45 et 10h, contre la baisse des moyens prévue à la prochaine rentrée et en solidarité avec les établissements classés en Rep+ qui verront les effectifs par classe augmenter.

Pas de perturbation annoncée dans les transports

La SNCF et les réseaux de bus Ametis à Amiens et Baag à Abbeville, indiquent qu'il n'y aura pas de perturbations de leur côté.