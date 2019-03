Grève du 19 mars : la mobilisation en Charente et Charente-Maritime

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les syndicats étudiants et lycéens appellent à une nouvelle grève interprofessionnelle mardi 19 mars, avec l'intention de "reprendre la main" à l'issue du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Des manifestations sont prévues.

C'est la deuxième fois cette année que la CGT et FO se retrouvent pour une journée interprofessionnelle de grève et de manifestations, après celle du 5 février dernier. Photo d'illustration prise le 19/4/2018.

Charente-Maritime, France

Le pouvoir d'achat est au cœur de la mobilisation prévue mardi 19 mars, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires, FSU, Unef (syndicat étudiant) et UNL (les lycéens). Les Gilets jaunes seront également les bienvenus dans les cortèges. Car pour les syndicats, il s'agit de reprendre la main après la fin du grand débat national voulu par Emmanuel Macron.

Augmentation du SMIC, défense des services publics et du statut des fonctionnaires, créations d'emplois dans le secteur médical : la liste des revendications est longue. Cette journée se veut la suite de la mobilisation du 5 février dernier : les syndicats avaient compté près de 300.000 personnes dans 200 villes de France. Il y avait eu 137.200 manifestants d'après le ministère de l'Intérieur.

"C'est bien de manifester tous les samedis, mais ça ne suffit pas" martèle la secrétaire départementale de la CGT en Charente-Maritime, Yvonne Gaborit, en référence aux quatre mois de mobilisation des Gilets jaunes. "Pour l'augmentation du SMIC, c'est aussi le grand patronat qui décide. Si on ne se mobilise pas dans les entreprises, on n'obtiendra rien."

Les secteurs professionnels touchés par la grève

Dans les entreprises, les syndicats de Charente-Maritime compte sur la mobilisation de leurs forces militantes dans de grandes entreprises comme Alstom ou la SNCF. Mais les conséquences sur la circulation des trains devrait rester très limitées. La SNCF communique sur des perturbations dans le sud et l'est de la Nouvelle-Aquitaine. Mais le trafic s'annonce normal ou quasi-normal en Charente et en Charente-Maritime.

La grève s'annonce plus suivie dans la fonction publique, et notamment aux Impôts, où les agents doivent digérer le prélèvement à la source, dans un contexte de baisse continue des emplois. Les syndicats espèrent également une mobilisation dans le secteur de la santé, où les postes font défaut, alors que le gouvernement souhaite faire passer par ordonnances sa nouvelle loi Santé. La CGT espère également mobiliser dans les Ehpad (maisons de retraite).

Pas encore de chiffres officiels concernant la grève à l'Education nationale, même si les enseignants du primaire doivent se déclarer grévistes deux jours avant. Le Rectorat de Poitiers promet de transmettre des chiffres dans la journée de lundi. Les revendications sont nombreuses dans ce ministère concerné par de nombreuses réformes : Parcoursup, les lycées, la formation professionnelle, et les suppressions de postes dans les collèges et lycées, où "la mobilisation ne fait que commencer" assure le SNES-FSU qui appelle déjà à un autre rassemblement le 30 mars.

Un point doit être également réalisé dans la journée de lundi dans les collectivités locales, et notamment à La Rochelle et Angoulême. En attendant, impossible de savoir notamment dans quelle mesure la cantine sera assurée.

Quatre manifestations en Charente-Maritime, deux en Charente

A Rochefort, le rassemblement est prévu à 10h30 sur la place Colbert. A Saintes, la manifestation s'élancera du palais de justice à partir de 10h30. A La Rochelle, le rendez-vous est à 14h place Colbert. A Jonzac, le rendez-vous est à 15h devant la communauté de communes.

En Charente, pas de rassemblement à Cognac. Le rendez-vous est à 10h à Angoulême, place de la gare. Un autre rendez-vous est donné à 14h à Roumazières-Loubert, à proximité des entreprises Terreal et Monier.