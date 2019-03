Grève du 19 mars : perturbations dans les écoles de Vaucluse

Département Vaucluse, France

Force Ouvrière, la CGT, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse appellent au rassemblement à 10h30 devant la Cité administrative d'Avignon, cours Jean Jaurès, contre la politique sociale du gouvernement. C'est dans les écoles que la mobilisation s'annonce particulièrement suivie. Le syndicat majoritaire SNUIPP FSU annonce plus de 40% de grévistes au sein de l'Education nationale.

Perturbations à l'école, dans les cantines et les garderies

A Avignon, soit il y a un service minimum dans votre école, soit votre enfant est pris en charge au centre de loisirs de la Barthelasse. Prévoyez des perturbations dans la plupart des accueils, des cantines et des garderies. Vous retrouvez tout le détail sur le site de la mairie.

Même chose à Carpentras, où le service minimum est prévu au centre de loisirs de la Roserai. S'il n'y a pas de cantine, des piques-niques seront fournis. Des perturbations sont prévues aussi mais dans une moindre mesure à Orange.

Du côté des transports, au départ d'Avignon TGV et d'Avignon Centre, le site de la SNCF n'annonce pour l'heure aucun retard ni suppression de train. Rien non plus du côté d'Orange ou de Carpentras. Le site de la TCRA, les transports en commun du Grand Avignon n'annonce pas non plus de perturbations.