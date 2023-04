Grève du 20 avril : quelle mobilisation ce jeudi en Limousin contre la réforme des retraites ?

Ce jeudi 20 avril, les Limousins sont de nouveaux appelés à défiler contre la réforme des retraites. En cette deuxième semaine de vacances de Pâques, et avant le 1er mai, une 13ème journée de mobilisation est organisée pour protester contre le texte validé il y a une semaine par le Conseil Constitutionnel .

L'appel est relayé en Limousin par l'intersyndicale en Haute-Vienne et en Corrèze. Cette mobilisation vient se rajouter à une "journée de la colère cheminote" décidée dès samedi par les quatre syndicats représentatifs à la SNCF.

Ce jeudi, les perturbations s'annoncent moins importantes que les semaines précédentes en Limousin. Le trafic sur les lignes de bus sur la STCL, par exemple, devrait être normal (hors horaires de la manifestation). Perturbations limitées également à la SNCF, avec 4 TER sur 5 en moyenne et 2 Intercités sur 5.

Pas de manifestations en Corrèze, mais un rassemblement à 19h

En Corrèze, cette période vacances et le nombre d’absents qui en découle explique qu'il ait seulement deux actions prévues ce jeudi dans le département. "Il devrait y avoir bien plus d’actions la semaine prochaine" selon Elisabeth Imberteche, secrétaire départementale Force Ouvrière. L'intersyndicale doit se réunir ce vendredi pour faire le point.

Tulle : Rassemblement devant la préfecture à 19h. Les syndicats veulent enfoncer le clou avec leur slogan "Macron, on ne marche plus" et demandent aux Corréziens de venir avec de vieilles chaussures pour les attacher aux grilles de la préfecture.

Rassemblement et manifestation en Haute-Vienne

Pas de manifestation à Saint-Junien, mais un défilé comme de coutume est prévu à Limoges depuis le Carrefour Tourny. Auparavant, dans le cadre de la "journée de la colère cheminote", un rassemblement est prévu à la gare de Saint-Yrieix-la-Perche pour défendre la ligne Limoges/Brive.

Saint-Yrieix-la-Perche : 11h devant la gare. Covoiturage au départ de Limoges à 10H.

Préparer un 1er mai "titanesque"

L'objectif, au delà du jeudi 20 avril pour les syndicats de cheminots en Limousin, c'est avant tout le 1er mai confie Nicolas Lassalle de l'union locale de la CGT à Tulle "On va tout faire pour que le 1er mai soit irréprochable. Mais même après ça, on ne lâchera rien. On reste fixés sur le projet de la réforme des retraites. Aucune négociation n'est possible".

Arnaud Raffier, de la CGT Haute-Vienne se prépare lui à "un premier mai titanesque".