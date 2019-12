Grève du 20 décembre : trafic SNCF toujours perturbé en Occitanie

Région Occitanie, France

La mobilisation à la SNCF contre la réforme des retraites était de nouveau en baisse jeudi matin, avec 11,7% des cheminots en grève (après 13,6% mercredi), mais 60,5% des conducteurs (après 65,6%). La SNCF annonce un trafic encore très perturbé ce vendredi sur ses lignes, au 16e jour de la grève. De nouvelles perturbations sont prévues sur la circulation des trains, découvrez toutes les prévisions en Occitanie.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. Elle a par ailleurs bloqué les réservations sur la quasi-totalité des lignes de trains sur plusieurs jours depuis jeudi 5 décembre. Mais elle assure que tous les voyageurs munis d'un billet TGV, pour le départ des congés de Noël ce week-end, pourront se déplacer, avec des changements d'horaires dans la moitié des cas.

Les trains pour les 25 et 26 décembre seront connus vendredi. La SNCF a indiqué qu'elle ne pourrait afficher jeudi que les TGV et Intercités circulant les 23 et 24 décembre, elle va en supprimer 59%, en conséquence, 48% des voyageurs ayant réservé devront échanger leur billet.

Prévisions de trafic en Occitanie

TER : 4 circulations sur 10

OCCITANIE OUEST (ex. Midi-Pyrénées) : 5 circulations sur 10

Circulations essentiellement assurées par autocars.

Circulations essentiellement assurées par autocars. OCCITANIE EST (ex. Languedoc-Roussillon) : 3 circulations sur 10

Circulations essentiellement assurées par autocars.

Intercités : 2 allers-retours

1 aller–retour : Toulouse – Paris

1 aller–retour : Bordeaux – Marseille

TGV : 1 train sur 2

Les trains assurés en Occitanie le vendredi 20 décembre 2019. © Radio France - Éric Turpin et Isabelle Lassalle

Est-ce que mon train circule ?

Pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h.

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.