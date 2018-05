Les fonctionnaires manifestent pour défendre leur statut et contre la réforme prévue par le gouvernement, ce mardi. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans toute la France. Ils étaient 16.400 à Paris, où des heurts se sont produits, et où des vitrines ont été brisées.

Postiers, enseignants, ou encore égoutiers... Les fonctionnaires ont manifesté à l'appel de neuf syndicats, une rare unité syndicale ce mardi, pour défendre leur statut et s'opposer à la réforme du gouvernement. C'est la leur troisième journée de mobilisation depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qu'ils accusent de les "attaquer".

Ce mardi, le fonctionnement des écoles et collèges était perturbé, de même que l'accueil dans les crèches. Des avions étaient cloués au sol et des coupures de courant étaient à prévoir. SUD Rail a par ailleurs déposé un préavis de grève, alors que le prochain épisode de deux jours à la SNCF débutera à 20h ce mardi soir. Entre 130 et 140 manifestations étaient programmées partout en France.

16.400 manifestants et des violences à Paris

La manifestation parisienne a quitté la place de la République vers 14h avec à sa tête, fait inédit depuis 2010, tous les grands leaders syndicaux, derrière une banderole proclamant : _"Pour une fonction publique de progrès social, pour l'augmentation du pouvoir d'achat, pour l'emploi public". C_e défilé compte 16.400 manifestants, selon le comptage réalisé par la société Occurence pour plusieurs médias, dont France Bleu.

Avant que le cortège n'atteigne la place de la Bastille, quelques dizaines de manifestants ont détruit des abribus, brisé des vitrines de magasins rue de Lyon (XIIe arrondissement) et jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. Quatorze personnes ont été interpellées, indique franceinfo.

DIRECT - Situation extrêmement tendue dans la #Manif22Mai : nombreuses interpolations et charges pic.twitter.com/ZYcsqDRkLj — Clément Lanot (@ClementLanot) May 22, 2018

DIRECT - Heurts en cours dans la #Manif22Mai : jets de projectiles et dégradations contre lacrymogène et canon à eau pic.twitter.com/6CdzUPkTEY — Clément Lanot (@ClementLanot) May 22, 2018

Le premier secrétaire du PS, hué, a du quitter la manif

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure s'est fait huer par des manifestants à Paris, et a quitté la manifestations. Il a été invectivé par des manifestants aux cris de "dégage, pourri", "barre-toi", "à bas le parti socialo", a constaté un journaliste de l'AFP.

DIRECT - Olivier Faure exfiltré sous les huées de la #Manif22maipic.twitter.com/IS6ECq0sqC — Clément Lanot (@ClementLanot) May 22, 2018

Les manifestations dans le Sud-Est

A Marseille, facteurs, étudiants, enseignants et retraités avaient manifesté dans la matinée. A Montpellier, ils étaient près de 2.600. A Avignon, 1.600 personnes ont défilé dans les rues de la ville.

Les manifestations dans le Sud-Ouest

A Toulouse, les syndicats annoncent 20.000 manifestants. A Bayonne, ils étaient au moins 1.700 selon la police.

20 000 manifestants selon les syndicats à #Toulouse pour défendre la fonction publique. #manif22maipic.twitter.com/QzzfA57X5E — France Bleu Occitanie (@BleuOccitanie) May 22, 2018

Au moins 1 700 manifestants ont défilé dans les rues de Bayonne (selon la police) ce matin. 3/4 des écoles perturbées, piscine fermées, vols annulés

à Biarritz #greve22maipic.twitter.com/JLNLVcVDZs — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) May 22, 2018

Les manifestations dans l'Ouest

A Caen, entre 3.000 et 4.000 personnes ont manifesté. A Cherbourg, ils étaient 1.300 à défiler dans les rues de la ville. A Saint-Lô, 300 personnes ont défilé. A Rennes, ils étaient 2.800 selon la police. Au Mans, au moins 3.000 personnes ont défilé.

Au moins 3000 manifestants au Mans pour la nouvelle journée d'action de la fonction publique https://t.co/y5WXiRjSX5pic.twitter.com/DUqAQyFp96 — France Bleu Maine (@bleumaine) May 22, 2018

Des milliers de manifestants à #Caen contre la réforme des services publics #Normandiehttps://t.co/KRXB0lJ1IWpic.twitter.com/oGtnD8pJyS — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 22, 2018

Les manifestations dans le Nord

A Lille, des agents de la Dir ont manifesté, à pied, sur l'autoroute A1, ce mardi matin, provoquant d'importants bouchons. A Amiens, les manifestants étaient entre 300 et 400.

Entre 300 et 400 personnes maximum à la manifestation #22mai à #Amiens, sous la pluie. Arrêt du cortège devant l'Université Jules Verne pr des discours, puis direction Hôtel de ville.#syndicats#greve#FonctionPubliquepic.twitter.com/VaSfa8f1EM — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) May 22, 2018

Les manifestations dans le Centre

A Limoges, les manifestants étaient entre 2.000 et 4.800. A Châteauroux, environ 900 personnes ont répondu à l'appel des syndicats. 710 personnes ont été comptabilisées à Bourges. A Tours, ils étaient près de 3.000.

Les manifestations dans l'Est

A Besançon, plus d'un millier de personnes ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. A Epinal, ils étaient entre 300 et 400. A Dijon, environ 200 enseignants de REP se sont réunis devant le rectorat de Dijon avant de rejoindre le défilé des fonctionnaires.

Les manifestations en Rhône-Alpes-Auvergne

A Lyon, les manifestants étaient 4.500 selon la police. En Drôme-Ardèche, plus de 2.000 manifestants ont défilé. En Savoie et Haute-Savoie, au moins un millier de personnes ont manifesté. A Clermont-Ferrand, 3.000 personnes ont défilé. A Saint-Etienne, la manifestation a compté entre entre 1.500 et 2.000 personnes. En Isère, on a compté environ 3.000 manifestants à Grenoble, 300 à Bourgoin-Jallieu et 250 à Vienne.