Bayonne, France

Comme un air de mai 68 dans le cortège. Le 22 mars, il y a 50 ans, démarrait le mouvement étudiant. Les plus anciens, nombreux dans le cortège, s'en souviennent. Comme Jacques, 66 ans, il a ramené une pancarte pour l'occasion : "Macron veut fêter les 50 ans de mai 68, moi aussi, je suis occupé à astiquer les pavés", lit le retraité.

"Même sous Sarkozy, le gouvernement ne favorisait autant les riches" jugent les manifestants. © Radio France - Théo Hetsch

A l'époque, à 16 ans, il était au lycée à Dax. "On n'avait pas fait grand chose à l'époque, se souvient-il, mais depuis ma conscience politique est née et j'ai fait des dizaines de manifestations". Et pour lui, la pente est très inquiétante : "je n'ai jamais autant souffert, explique cet enseignant à la retraite, _même sous Sarkozy_, le gouvernement ne favorisait autant les riches et ne s'attaquait autant aux plus faibles". "On va de régression en régression" constate-t-il, déterminé à battre le pavé.

"Des contrats précaires, c'est vraiment ça qu'on veut comme service public ?"

Des régressions ressenties dans tous les services publics. Fabien est cheminot dans le fret, le transport de marchandises, déjà ouvert à la concurrence depuis 2006 : "depuis dix ans, une grosse partie du trafic de fret est passé à la route, constate-t-il, il n'y a qu'à voir l'A63, bourrée de camions". Pour lui, le rapport Spinetta et la réforme de la SNCF n'augurent rien de bon : "avec les bus Macron, _on va sans doute privilégier les bus pour les petites lignes_, c'est vraiment ça qu'on veut ?"...

Les syndicats revendiquent 3 500 personnes. © Radio France - Théo Hetsch

Les personnels de santé sont aussi mobilisés. Emmanuel Macron prévoit de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, et recourir davantage aux contractuels. Des contrats précaires que subit déjà Ludivine, auxiliaire de vie scolaire : "des contrats d'un an reconductibles au dernier moment...ou pas, des temps partiels subis et des enfants handicapés à suivre dans deux établissements différents, ce ne sont pas des conditions de travail correctes" juge-t-elle. La jeune femme gagne 700 euros net par mois. Alors le statut, elle le souhaite, elle en rêve et elle ne veut pas le voir disparaître : "_un statut, ça veut dire une formation et un salaire décent, c'est indispensable_, sinon c'est la jungle et au final, ce sont les enfants handicapés dont on s'occupe qui en pâtissent".

"Si derrière chacun rentre chez soi, les dirigeants n'en auront rien à faire"

Mais ces manifestations seront-elles suffisantes ? David en doute. Il est artisan, usager du train. Il espère que ce n'est qu'un début : "C'est bien de descendre dans la rue et de dire que l'on n'est pas content, mais si derrière chacun rentre chez soi, les dirigeants n'en auront rien à faire" juge-t-il. Cet ancien socialiste est un peu perdu désormais, il se cherche et profite de la manifestation pour trouver un moyen d'agir : "_je vais voir aussi bien la CGT que les anarchistes, l'UPR ou Force ouvrière_, je vois ce que chacun propose comme solutions".

A défaut de garanties pour le service public, les syndicats auront au moins gagné quelques soutiens. Ils revendiquent 3 500 personnes dans le cortège bayonnais.