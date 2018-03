Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 323.000 personnes ont manifesté en France ce jeudi contre les réformes du gouvernement. Selon la CGT, ils étaient plus de 500.000. Chiffres, réaction de l’exécutif et des syndicats, suites du mouvement... Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Selon le ministère de l'Intérieur, 323.000 personnes ont manifesté en France ce jeudi. Selon la CGT, ils étaient plus de 500.000. 180 défilés ont eu lieu partout en France, contre les réformes du gouvernement. Fonctionnaires, cheminots, contrôleurs aériens, étudiants et retraités étaient appelés à la grève et à manifester par sept syndicats (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC), pour défendre leur salaire, leur statut et l'emploi. Le trafic SNCF a été très perturbé, des lycées étaient bloqués, et des écoles fermées.

323.000 personnes dans les rues pour la police, plus de 500.000 pour la CGT

D'après le système de comptage indépendant de France Bleu et de plusieurs autres médias, 47.800 personnes ont manifesté à Paris. Un chiffre inférieur à celui de la CGT, qui en a compté 65.000 (dont 25.000 cheminots), mais aussi à celui de la préfecture de police, qui en a compté 49.000. La CGT estime que plus de 500.000 personnes ont défilé dans toute la France, et le ministère de l'Intérieur estime le chiffre global à 323.000.

Davantage de manifestants que le 10 octobre dernier

Cette journée, aux motifs de revendications élargis, et qui appelait plus de catégories de personnes à manifester, a davantage mobilisé que la dernière journée d'action des fonctionnaires, le 10 octobre dernier. La CGT avait alors comptabilisé 45.000 manifestants à Paris et 400.000 dans toute la France. Les autorités avaient recensé respectivement 26.000 et 209.000 personnes.

Des incidents en marge des manifs

A Paris, des échauffourées entre jeunes, parfois cagoulés, et policiers ont éclaté avant et pendant la manifestation des fonctionnaires. Des dégradations se sont également produites pendant le défile. Trois personnes ont été interpellées. Des heurts ont aussi éclaté à Nantes, avec des interpellations.

Échauffourées en tête du cortège. Lancers de projectiles et fumigènes contre lacrymogènes #Nantes#manifestationpic.twitter.com/lVvMoPnMOc — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 22, 2018

Moins de fonctionnaires en grève, mais plus de cheminots que prévu

Conséquence des grèves, le trafic SNCF a été très perturbé, des lycées étaient bloqués, et des écoles fermées. À la mi-journée, le taux de grévistes atteignait 35,4% à la SNCF selon la direction. Les cheminots se sont mis en grève davantage qu'attendu. Le taux de grévistes était de 12,8% à l'Éducation nationale selon le ministère. La participation des fonctionnaires est inférieure à celle observée lors de leur précédente mobilisation, en octobre dernier, selon Bercy.

Les syndicats se félicitent

"Nous sommes satisfaits car la mobilisation d'aujourd'hui avec toute sa diversité correspond au mécontentement du monde du travail, de la jeunesse et des retraités. Seul le gouvernement refuse cette réalité, la balle est dans son camp!", a déclaré secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, à l'agence Reuters.

Pour Bernadette Groison, la secrétaire générale de la FSU, invitée de franceinfo jeudi soir, cette journée est "importante et réussie" et démontre que "la colère est intacte et continue de monter dans la fonction publique." La responsable syndicale espère maintenant que le gouvernement "entende" cette colère, "revienne" à la table des discussions et "renonce à ce projet de moins d'Etat". Elle souligne que les manifestants défendent "un service public de qualité."

Les syndicats de la SNCF se réjouissent également de cette forte mobilisation. "C'est une vraie première mobilisation réussie pour les cheminots", a déclaré à Reuters Eric Meyer, le secrétaire fédéral de Sud-Rail. "Le gouvernement est prévenu, nous ne les laisserons pas faire."

Le gouvernement affiche sa détermination

Mais face à ce test social d'envergure, le gouvernement affiche sa "très grande détermination à poursuivre les transformations", selon son porte-parole Benjamin Griveaux. Sur la SNCF, "notre préoccupation est de nous assurer que les fils du dialogue et de la concertation sont toujours là", a-t-il indiqué. Olivier Dussopt, le secrétaire d'Etat à la fonction publique, a indiqué sur BFM Business entendre les interrogations des fonctionnaires sur la réforme à venir, mais précisé qu'ils disposaient de "neuf mois de discussions".

Une journée de manif, et après ?

Cette journée de mobilisation à la SNCF, marquée par de fortes perturbations sur le trafic des trains, va sans doute conforter les syndicats dans leur mouvement à venir. Ils s'apprêtent à débuter, dès le 3 avril et pendant trois mois, une grève "perlée", c'est-à-dire que les salariés sont appelés à faire grève deux jours sur cinq. La France "entre dans un moment de souffrance", avec les grévistes qui vont "perdre des journées de salaires" et "la vie quotidienne de millions de gens (qui) va être perturbée par la grève", a déclaré Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise.

Quant aux fonctionnaires, des discussions sont prévues jusqu'à fin octobre, a rappelé le secrétaire d'État Olivier Dussopt, réitérant sa volonté d'être "à l'écoute" pour préserver un service public "de qualité".

Dans le cortège à Lyon, Jérôme Depaix, secrétaire général CFTC-Rhône-Alpes Santé-Hôpitaux a rappelé qu'"un agent de la fonction publique ce n'est pas un tire-au-flanc, ce sont des gens qui travaillent qui ont une conscience, une notion de service".