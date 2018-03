Guillaume Pépy, le patron de la SNCF l'a annoncé lui-même ce matin : seuls 25% des Intercités et 50 % des TER circuleront demain. Le mouvement lancé par 5 syndicats sur 7 sera aussi très suivi dans l'Education Nationale.

Quelles sont les perturbations attendues dans la région ? Concernant le Cherbourg Caen Paris, un service minimum est mis en place avec des départs demain matin de Caen à 5h05, 6h07, 7h02 et 8h35. Liste complète sur le site de la SNCF. Si vous devez aller ailleurs en France, retenez que seuls 40% des TGV et 30% des trains circuleront en Ile-de-France, ce qui promet une belle pagaille. Toujours à propos des transports, les Bus Verts dans le Calvados et Twisto à Caen ne sont pas concernés par ce préavis.

Le mouvement s'annonce suivi dans les écoles

Dans l'enseignement, le mouvement promet d'être plus suivi que le 10 octobre. A Caen, dans 18 des 37 écoles, il y aura au moins 25 % de grévistes chez les enseignants. La ville met en place, là aussi, un service minimum. Les cantines seront elles aussi perturbées ainsi que les crèches. A l'hôpital, où on est censé réaliser au niveau national 1,6 milliards d'économie en 2018, des agents devraient être en grève également demain mais sans conséquence pour les patients, les personnels étant réquisitionnés. Des perturbations sont également à prévoir dans l'audiovisuel public à France Bleu et France 3, où la réforme voulue par le gouvernement inquiète les personnels.