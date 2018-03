Toulouse, France

Sept syndicats appellent à la grève ce Jeudi 22 Mars dans la Fonction Publique. Une grande journée d'action pour la défense du pouvoir d'achat et contre la "casse" des services publics. Trains, transport aérien, écoles, poste , hôpitaux, à quoi faut-il s’attendre ?

Les fonctionnaires

Les syndicats dénoncent le gel du point d’indice, la restauration du jour de carence en cas de congé maladie, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires programmée sur le quinquennat, ainsi que l'externalisation de certains services.

Si vous devez aller au Trésor Public, il risque d’y avoir des perturbations, les agents sont remontés contre le projet de fermeture de certains services à Muret et Auch notamment. Le syndicat Solidaires des finances publiques s'attend à un mouvement très suivi car c'est une des services les plus dans l'œil du cyclone, avec 4500 départs en retraite non remplacé chaque année et les annonces de fermetures de certains services. En Haute-Garonne, par exemple, les services de publicité foncière, là où on gère les hypothèques doivent fermer prochainement à St Gaudens et à Muret d'après le syndicat. D'autres services seraient menacés à la Cité Administrative.

A la Poste aussi, ça ne sera pas un jeudi comme les autres. Dans le Tarn et Garonne, le syndicat CGT annonce de fortes perturbations dans les bureaux de Montauban ou encore au centre de tri du courrier de Caussade. Les syndicats déplorent un recours croissant aux intérimaires et la fermeture de bureau pour les remplacer par des agences postales communales ou des relais postes chez des commerçants où les services rendus ne sont pas les mêmes. Les syndicats parlent d'un raz le bol généralisé et disent qu'il y a de plus en plus de démissions.

Dans le secteur de la Santé, les salariés des Ehpad , les maisons de retraite et le personnel hospitalier sont invités à participer au mouvement. Il ne se passe pas une semaine ou presque sans qu'un service soit en grève au CHU de Purpan à Toulouse pour dénoncer la baisse des moyens. Mais la grogne se fait sentir aussi et peut-être encore plus dans les zones plus rurale. D'après le représentant régional de FO santé, il y a régulièrement des services qui ferment. Il cite une unité de psychiatrie de 20 lits à Lannemezan fermé cet automne ou encore la maternité de Decazeville dans l'Aveyron remplacée par un centre périnatalité de proximité, mais où on ne peut plus accoucher.

Dans les Hôpitaux, les agents hospitaliers sont assignés. Ils doivent travailler même quand ils sont en grève, donc ils ne seront pas les plus nombreux dans la rue.

Les enseignants

Le ministre Jean-Michel Blanquer a parlé en début de semaine d'une grève limitée. Mais ça reste dur à évaluer. En Haute-Garonne par exemple, le syndicat majoritaire dans le 1er degré, le Snuipp, a fait une enquête et estime qu'il y aura au moins un enseignant sur 5 en grève, avec plusieurs dizaines d'écoles fermées. Renseignez-vous si vous avez des enfants scolarisés. Les enseignants protestent contre le manque de postes créés et la disparition des dispositifs qui permettaient d'avoir un maitre en plus dans certaines écoles qui ne sont pas en zone prioritaire mais qui en ont besoin. Ils ont l'impression que les classes à 12 en REP au CP et en CE1 déshabillent trop les autres classes et les autres écoles. Il y aura c'est sûr des écoles fermées comme le groupe scolaire Mathaly à Moissac ou les écoles Georges Sand et Jean Moulin à Montauban. L’accueil périscolaire ne sera pas assuré partout.

Les cheminots

Les cheminots ont annoncé leur propre grève de «deux jours sur cinq» du 3 avril au 28 juin, mais ils seront également présents ce 22 mars. Voici les prévisions de trafic de la direction de la SNCF : 40% de TGV, 25% d’ Intercités , 50% des TER circuleront.

Les cheminots protestent contre le projet du gouvernement de réformer la SNCF, ils apporteront leur soutien aux fonctionnaires. Seul le syndicat SUD-Rail a déposé un préavis allant du 21 mars 20h jusqu’au vendredi 23 mars 8h. Les autres syndicats, comme la CGT Cheminot appellent seulement à manifester.

Les contrôleurs aériens

Des perturbations sont à prévoir dans les vols, la CGT a déposé un préavis pour les contrôleurs du ciel qui réclament des recrutements pour faire face à la hausse du trafic aérien.

Les pilotes la compagnie aérienne Hop ! seront en grève jeudi et vendredi pour des revendications sur le nouvel accord d’entreprise.

Autre mouvement de grève, celui des salariés de la compagnie Air France, cette fois pour ce Vendredi 23 Mars. Un quart des vols pourrait être annulé.

Les manifestations prévues ce 22 mars

A Toulouse, le défilé partira à 14h30 de la place Arnaud Bernard pour remonter les boulevards jusqu’au monument au mort

A Auch, départ du défilé à 10h à la Patte d’Oie

A Montauban, la manifestation part à 10h30 du Cours Foucault

A Foix, à 10h des Allées de Vilotte

A Agen , à 12h devant la Préfecture

A Albi, le défilé partira à 14h de la place du Vigan

A Rodez, à 14h dans le quartier de Bourran.