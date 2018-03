Charente-Maritime, France

Beaucoup de perturbations à prévoir déjà à la SNCF. C'est le début de la mobilisation des syndicats de cheminots contre la réforme ferroviaire engagée par le gouvernement... La SNCF annonce 69% de TER assurés en Poitou-Charentes, certains seront remplacés par des autocars. Aucun train IntercitésBordeaux - La Rochelle - Nantes. Deux TGV sur cinq pour les liaisons avec notre région.

Côté réseaux de bus : pas de préavis déposé dans l'agglomération d'Angoulême et à Saintes. Les bus devraient donc y rouler normalement.

En revanche, les lignes scolaires de Carabus dans l'agglomération de Royan seront perturbées. A la RTCR, à La Rochelle, les lignes Illico 1 et Illico 3 seront en partie touchées par la grève.

L'accueil des enfants dans les établissements scolaires sera aussi perturbé. Tout comme les services de cantine dans certaines communes.

L'hôtel des impôts de Soyaux, à côté d'Angoulême, sera fermé, le personnel étant gréviste.

Certains policiers, gardiens de prison et du personnel hospitalier feront grève également. Mais la continuité du service sera assurée.

Cinq cortèges dans les deux Charentes

Deux manifestations sont prévues ce jeudi en Charente-Maritime, à 10h30, devant la gare de La Rochelle et devant le tribunal de Saintes... Trois cortèges différents se rejoindront à Angoulême, partis de l'inspection académique pour les enseignants, de l'ARS pour les hospitaliers, et du Conseil départemental pour les agents territoriaux. Ils convergeront devant la mairie d'Angoulême.